獨家》和解秀疑違規！ 連蔣萬安都是走進來 徐巧芯卻搭車直闖河濱單車道

國民黨立委徐巧芯座車，約11點直接駛入河濱單車道抵達麥帥一橋下活動現場，徐巧芯（紅圈處，穿著粉色衣著者）從車上下來。（記者何玉華攝）

2025/03/30 18:20

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨台北市黨部今天（30）早上在麥帥一橋下舉辦政策說明會，濕冷的天氣仍有數百人到場，不同於許多參加活動的長輩、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安及議員等都徒步進入河濱公園會場，立委徐巧芯座車疑似違規駛入活動現場旁的河濱單車道，並停放在警車後方的空地，直至活動結束還在現場，與徐巧芯受訪時回覆「開進來就開走」，顯然不一致。

河濱公園單車道依規定未申請是不可以開車進去，水利處在基隆河5號疏散門槌球場旁設有兩支科技執法車牌辨識，舉發後會移請警察局松山分局依道路交通管理處罰條例查處；若有公共工程或活動使用車輛，必要可先提出申請通行證許可，免予裁罰。

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國民黨市黨部今天早上在麥帥一橋下舉辦活動，海報通知從從基4號水門進入，步行約10分鐘到達；早上天氣濕冷、風大又下雨，與多人在細雨中步行前往，市黨部主委黃呂錦茹早上9點多抵達，便從4號水門進入；朱立倫、蔣萬安安排在11點半以後，則直接從松河街附近的越堤階梯步行進入。

徐巧芯於11點抵達，座車從基5號水門駛入到麥帥橋下，直接停在慢車道上，剛好兩名跑者行經繞過；之後車輛便停放在會場後方警車後方，一直到活動結束，人潮從階梯慢慢散去，仍未見車輛移動。

記者詢問徐巧芯「只有她坐車進來，是不是因為是在地的委員，熟門熟路知道哪裡能開車進來？其他所有人都是走路」；徐巧芯表示「沒有」，解釋說「我們開進來就開走」，因為對活動現場很熟悉，來過很多次，經常在此辦活動，朱立倫他們比較少來，所以比較不知道路。

在一旁的秦慧珠主動補充說明，活動現場因為整修、施工，原來可以進出的門進不來；前兩天松山區公所也在這個場地辦活動，只要是在地的議員、里長、民眾，都因為這邊施工，原來通行的門是沒有辦法進出的。

國民黨立委徐巧芯（中，著粉色衣）座車直接開到河濱單車道上。（記者何玉華攝）

國民黨立委徐巧芯座車從河濱單車道開到麥帥一橋下活動現場，徐巧芯下車後，座車就停在一旁。（記者何玉華攝）

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