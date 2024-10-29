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    康芮來襲！ 嘉明湖明早8點封閉 台東遊樂區及林道明下午5點封閉

    康芮颱風將來襲，知本國家森林遊樂區等場域30日下午5點起封閉。（記者黃明堂攝）

    康芮颱風將來襲，知本國家森林遊樂區等場域30日下午5點起封閉。（記者黃明堂攝）

    2024/10/29 14:52

    〔記者黃明堂／台東報導〕康芮颱風逐漸接近，林業及自然保育署台東分署考量轄內森林育樂場域位處東部山區，且強風及降雨恐影響遊客安全，該分署轄管森林育樂場域，將於30日下午5時起預警性封閉。向陽、嘉明湖山屋因考量山友下撤安全所需，自30日上午8時先預警性封閉。

    封閉區域包括知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道、轄內各自然步道（麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺步道東段、紅石步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段）及林道（利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道、紅石林道）。

    嘉明湖國家步道封閉期間，已核准住宿日自113年10月29日至公告開放嘉明湖國家步道開放日期前（含當日）的隊伍可申請全隊全額退費，不受理個人申請退費。

    台東分署將視天候狀況影響，確認遊樂區、步道及林道安全無虞時，另行公布開放時間。提醒民眾隨時關注中央氣象署報導，颱風期間儘量減少戶外活動，請勿前往山區步道，以維安全 。

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