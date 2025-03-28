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    屏東枋寮鄉代會主席洪啟能 涉收賄賣官、侵吞公款收押禁見

    枋山鄉民代表會主席洪啟能。（取自枋山鄉民代表會網站）

    枋山鄉民代表會主席洪啟能。（取自枋山鄉民代表會網站）

    2025/03/28 00:38

    〔記者葉永騫／屏東報導〕無黨籍前枋山鄉長、現任鄉民代表會主席洪啟能，涉嫌在擔任鄉長期間收受賄款販售清潔隊員職位，並且涉嫌在辦理鄉公所小型工程時與廠商勾結侵吞公款，屏東地檢署指揮檢調人員前往鄉民代表會及住處搜索，昨天向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准，全案檢方正擴大追查。

    無黨籍的枋山鄉民代表會主席洪啟能從政資歷豐富，擔任過4屆的鄉民代表，2屆的枋山鄉長，為人海派，個性強悍，但也引發糾紛不斷，在擔任鄉長期間因為外遇與妻子鬧離婚，妻子委託徵信公司偷拍性愛影片，還爆出警方及戶政人員涉嫌洩個資並勒索六百萬元的案外案事件，而且鄉長任內也與當時的鄉代會主席林昌明不合，雙方爭議不斷，在上屆鄉長卸任後，又再回鍋擔任鄉代會主席，近期又傳出與鄉長羅金良闗係生變，行事作風爭議不斷。

    屏東地檢署日前接獲檢舉案件，指洪啟能在擔任鄉長期間涉嫌賣官，疑收取特定人士的賄款後同意清潔隊員職務給予特定人士，而在辦理鄉公所廁所修建等小型工程時，涉嫌與廠商勾結，利用不實的收據申報完工，詐騙工程費用，實際上並沒有施工，另外還有其他工程也有疑似問題，因此26日屏東地檢署指揮廉政署、屏東調查站等人員到洪啟能的住處、代表會主席辦公室等處搜索，帶回相關的資料進行釐清，而涉案的廠商、相關人員也帶回訊問說明。

    洪啟能否認有賣官收受好處，但無法釐清相關疑點，檢方認為洪啟能所涉案件重大，有串供之虞，27日向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准，全案正擴大偵辦中。

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