康芮颱風來勢洶洶 阿里山林鐵10/31起預警性停駛3天

阿里山林鐵10月31日起預警性停駛3天。（資料照）

2024/10/29 20:27

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中度颱風「康芮」直撲台灣而來，預期將帶來強風豪雨，阿里山林鐵決定10月31日至11月2日全線列車停駛。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處晚間公告，指依據中央氣象署預報，「康芮」颱風有增強且暴風圈有擴大趨勢，明晚起至11月1日影響最劇，阿里山林鐵為維護行車安全，10月31日至11月2日全線列車停駛。

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林鐵處表示，後續將視颱風狀況，進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間，已訂票旅客，可自乘車日起1年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退票。

林鐵處說，所屬檜意森活村及阿里山林業村將配合嘉義市政府的停止上班上課公告休園。

林業及自然保育署嘉義分署考量阿里山國家森林遊樂區位處偏遠山區，聯外道路遇豪雨恐有落石崩坍疑慮，為顧及遊客安全及嚴加戒備防範強風豪雨，晚間公告30日下午5時起預警性休園，眠月線、臺灣一葉蘭自然保留區及所轄步道也暫停開放，如遊樂區位於中央氣象署發布的陸上颱風警報警戒區域範圍將立即休園，重新開放時間視颱風狀況滾動式調整再行發布。

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