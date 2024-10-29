康芮快速增強！颱風眼出現了 最快明晨05:30發陸警

康芮颱風今天下午出現颱風眼，強度快速增加中，暴風圈預計週三深夜觸陸，最快週三清晨5點30分發布陸上颱風警報。（擷取自中央氣象署網站）

2024/10/29 18:43

〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風康芮加速接近台灣，預計週四籠罩全島。中央氣象署科長林伯東說，康芮颱風今天下午已有颱風眼出現，目前強度仍在快速增加中，暴風圈預計週三深夜就會接觸台灣陸地，中央氣象署最快週三清晨5點30分就會發布陸上颱風警報。

林伯東說明，康芮颱風今天下午5點位於鵝鑾鼻東南方約720公里海面處，以每小時14公里速度向西北靠近台灣，預測明天5點將抵達鵝鑾鼻東南方約390公里處，七級風暴風半徑達280公里，預計明天下午暴風圈就會接觸到台灣東南部海面與巴士海峽，故中央氣象署5點30分對前述區域發布海上颱風警報。

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林伯東指出，康芮颱風今天下午已出現颱風眼，目前移動速度稍有加快、強度仍在快速增強中，預計未來24小時內就會達到中度颱風上限，暴風圈半徑可擴大到300公里，另外，中央氣象署預估週三上午5點30分或8點30分發布陸上颱風警報。

林伯東說，康芮颱風預計週三下午進入台灣東南方近海，暴風圈預計在週三深夜到週四清晨期間接觸台灣陸地，預計週四籠罩全台，影響持續到週五清晨，且同日颱風中心可能已經出海，朝中國或東北方向前進，這時颱風經過台灣地形破壞與乾空氣影響，後續不確定性大。

此外，林伯東指出，康芮颱風登陸位置仍有不確定性，目前預計落在東半部到恆春一帶，但也不排除更往南偏、甚至不登陸的可能性，民眾務必注意後續颱風動態。

林伯東說，隨著康芮颱風靠近，受外圍環流影響，週三白天起風雨會逐漸增強，各沿海風力可達9到10級以上，北部、東半部有大雨，尤其東半部12小時累積雨量可能超過150到200毫米，基隆北海岸與北部山區可能有豪大雨，週三晚間到週五清晨颱風對台灣影響最劇烈，各地風力強勁，近中心有破壞性強風，東半部首當其衝，有豪雨以上降雨，其他地區有豪大雨可能。

週五颱風遠離後，林伯東提醒，台灣周邊海面還是會有強風，中南部地區需注意局部性大雨。

模式路徑示意圖。（中央氣象署提供）

康芮颱風影響時程。（中央氣象署提供）

降雨趨勢。（中央氣象署提供）

風力觀測與趨勢。（中央氣象署提供）

陸上強風特報。（中央氣象署提供）

浪高預測。（中央氣象署提供）

天氣提醒。（中央氣象署提供）

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