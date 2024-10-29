康芮颱風加速增強！明上午達中颱上限 氣象署明發陸警

未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2024/10/29 16:18

〔記者林志怡／台北報導〕中颱康芮持續接近台灣，中央氣象署將於17:30發布海上颱風警報。氣象署預報員朱美霖指出，康芮颱風增強速度較預期快，因此明日上午可能就會達到中度颱風上限，週三靠近台灣期間，東半部、蘭嶼、綠島等將首當其衝，可能有豪雨出現，且氣象署預計在明天凌晨到上午發布陸上颱風警報。

朱美霖說明，康芮颱風今日下午2時位於台灣東南方770公里海面，以每小時17公里速度靠近台灣東南近海，七級風平均暴風半徑280公里，因所處環境有利颱風強度發展，且目前增強速度較快，預估明日上午強度就會達到中度颱風上限、七級風平均暴風半徑可達300公里。

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針對康芮颱風後續路徑，朱美霖指出，康芮颱風預計週四抵達台灣東南方海域，同日下半天從花東、恆春處登陸機會較大，通過花東、恆春後，出海時間約在週四深夜到週五清晨，不過過山後颱風中心重新整合的位置等資訊仍較難估計，因此還無法推測康芮颱風實際出海地點。

朱美霖表示，今日台灣仍是以東北季風為主的天氣型態，降雨集中在北部、東北部迎風面地區，颱風外圍環流雨帶仍位於東部外海，但週三起隨著颱風接近，東北風逐漸增強，迎風面雨量將明顯增加，尤其北部、東半部地區越晚降雨越劇烈，桃園以北、宜蘭、花東需注意局部豪雨。

此外，朱美霖說，康芮颱風對台灣的影響在週三晚間至週五清晨最劇烈，東半部易有豪雨等級以上降雨，不排除有大豪雨、超大豪雨，且因宜蘭、花蓮等降雨時間較長、強度較大，需嚴防致災情況，另南部地區、中部山區有局部豪雨。

朱美霖指出，週四晚間至週五清晨，颱風中心已通過中央山脈西側，周邊風向轉為西南風，將造成中南部雨勢加劇、有大雨或豪雨，但強降雨時間沒有東半部地區那麼長；週五白天颱風遠離後，雖台灣周邊水氣減少，但因西南風持續，中南部仍有局部大雨。

浪高預測。（圖由中央氣象署提供）

天氣提醒。（圖由中央氣象署提供）

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