快儲水！高雄5區多里10/30停水11小時 影響近10萬戶

高雄5區多里明停水11小時，影響近10萬戶用水。（記者陳文嬋攝）

2024/10/29 19:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司鳳山淨水場將於10月30日辦理電氣設備檢驗，高雄市前鎮、小港等5區多里，明天上午8時起停水11小時，另臨海等工業區將停水20小時，總計影響9.9萬戶用水，請民眾儲水備用。

水公司第七區管理處表示，一併辦理小港區東林路1500mm管線維修、鳳山廠中區計量管網水量計增設等工程必須停水，前鎮、小港、苓雅、鼓山4區多里將於10月30日8時起停水11小時至晚間19時，另旗津區屬於管末高地將停水至21時；臨海等工業區停水20小時至31日凌晨4時，總計影響9.9萬戶用水，其中停水6.2萬戶、壓降3.7萬戶。

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水公司指出，10月30日8時至19時停水區域為小港區港口、港明、港后、港墘、港南、港興、港正、小港、大苓、三苓、龍鳳、鳳鳴、鳳林、鳳森、鳳源、鳳興、鳳宮、順苓（沿海路以東、大鵬路以西、宏平路以南、康莊路以北包圍區域）、正苓（沿海路以東、大鵬路以西、宏平路以南、康莊路以北包圍區域）、二苓（沿海路以西區域）、店鎮（沿海路以西區域）里。

苓雅區苓雅、苓昇里；鼓山區哨船頭里；前鎮區鎮北、振興、建隆、忠純、興邦、鎮中、前鎮、鎮榮、鎮昌、鎮海、平等、鎮陽、鎮東、明孝、草衙、明義、平昌、信德、興仁、興化、信義、明道、明禮、仁愛、德昌、明正里停水；工業區為大發、林園及和發產業園區（大發基地）停水。

另降壓區域為鹽埕區全區；鼓山區九如四路以南、鼓山路以西（哨船頭里除外）；前金區社東、國民、林投、後金、新生、社西、博孝里；苓雅區意誠、鼓中、田西、苓中、博仁、苓洲、城北、苓東里。

此外，10月30日8時至21時管末高地停水區域為旗津區全區；10月30日8時至31日4時工業區停水為臨海工業區（工業用水）。

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