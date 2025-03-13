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    中配「亞亞」假結婚？帶4人來台居留？官員揭真相

    中國籍配偶劉振亞在「亞亞在台灣」社群帳號鼓吹武統，被移民署廢止依親居留許可。（圖擷取自抖音）

    中國籍配偶劉振亞在「亞亞在台灣」社群帳號鼓吹武統，被移民署廢止依親居留許可。（圖擷取自抖音）

    2025/03/13 09:02

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國籍配偶劉振亞在「亞亞在台灣」社群帳號鼓吹武統，被移民署廢止依親居留許可。網傳劉女用「假結婚」方式，將中國小孩、父母親、前夫4個人都帶到台灣取得居留；知情官員指出，劉女3個小孩都是跟台灣配偶所生，且沒有外傳帶4個中國人來台居留情況。

    據了解，劉振亞嫁來台灣後，近年開始在台灣當網紅，經營包含中國版抖音、YouTube社群帳號「亞亞在台灣」，她自稱「亞亞」與暱稱「小當歸」（暗喻台灣應當回歸）的女兒，經常錄製「武統台灣」相關影片。

    移民署4日約談劉女，詢問背後是否有中共指使，她一概否認，並且無視官方警告，仍持續拍片宣揚武統。移民署經陸委會同意，依法認定有危害國家安全或社會安定之虞，廢止在台依親居留許可，5年不許可再申請依親居留。

    近日網路盛傳，劉姓中配是騙取台灣人結婚、拿到居留證後馬上離婚，又回中國跟前夫重新結婚，再把前夫、中國小孩、爸媽4人都帶來台灣，均已取得居留等等。對此，知情官員透露，劉女未離婚，3名小孩是跟台灣配偶生的，沒有查到什麼把中國小孩、爸媽4人都帶來台灣取得居留的情形。至於劉女父母親，曾經來過台灣探親，但之後就回去中國了，並無在台居留。

    另據了解，「小粉紅」中配不只一人，反共網紅「八炯」近日也向移民署檢舉來自貴州的中配人妻「小微」，經常在抖音上讓3個年幼兒女拍影片，與媽媽一搭一唱，高舉五星旗宣揚台灣是中國的一部分。

    此外，年輕中配「恩綺」經常在台北橋下機車道旁直播拍片，她在抖音頻道開設「灣灣小月」、「恩綺在台灣」帳號散布紅統言論，宣稱「台灣是中國不可分割一部分」、「祖國統一是不可擋」，已被網友檢舉到移民署等單位。

    反共網紅「八炯」近日已向移民署檢舉來自貴州的中配人妻「小微」，經常拍攝要消滅中華民國的紅統影片。（圖擷取自抖音）

    反共網紅「八炯」近日已向移民署檢舉來自貴州的中配人妻「小微」，經常拍攝要消滅中華民國的紅統影片。（圖擷取自抖音）

    經常在台北橋下機車道旁直播拍片的年輕中配「恩綺」，在抖音帳號散布紅統言論，宣稱「台灣是中國不可分割一部分」、「祖國統一是不可擋」，已被網友檢舉到移民署等單位。 （圖擷取自Thread）

    經常在台北橋下機車道旁直播拍片的年輕中配「恩綺」，在抖音帳號散布紅統言論，宣稱「台灣是中國不可分割一部分」、「祖國統一是不可擋」，已被網友檢舉到移民署等單位。 （圖擷取自Thread）

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