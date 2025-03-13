影視圈挺大罷免為台灣「倒垃圾」 首支影片今發布：「算了？罷！」

百餘位台灣影視工作者日前串聯響應要推出支持大罷免影片。今上午近9點知名電影行銷人王師也在臉書發布首支影片，影片一出隨即引發網友迴響。（圖擷自臉書）

2025/03/13 09:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院藍白兩黨立委狂刪中央政府總預算引爆各界不滿，百餘位台灣影視工作者日前串聯響應，要推出支持大罷免影片。今上午近9點知名電影行銷人王師也在臉書發布首支影片，影片一出隨即引發網友迴響。

王師昨發文指出，導演楊力州1月發文號召影視同業，一同參與支援罷免團體的影片拍攝行動，獲得大量不同領域的影視工作者報名無償支援，目前已超過百人。

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行動代號「Taiwan Action影片計畫」預計製作至少6至8部短片，包含劇情、廣告、紀錄片等不同形式，目前已經完成3部。第一波影片以台灣民眾最熟悉的日常行為「倒垃圾」為題，以助攻3、4月的第二階段罷免連署為目標。

王師今上午PO出影片分享，發布由盧建彰導演執導的第一支罷免影片，隨文也附上包含影片檔案、照片、行動LOGO等資料的雲端連結，方便網友下載轉發。

影片中只見一個人對著一包被棄置於道路中間的垃圾狂罵「怎麼可以這麼沒水準阿」、「這個國家就是這樣被搞亂的」、「該做的不做」、「我們國家為什麼要這樣被你連類」，但就是沒拿起垃圾，隨後則是出現一名小孩直接拿起那包垃圾，並直言「這種問題就是要處理阿，唸有什麼用」，在影片最後則是旁白表示「過去我們說，算了『罷』，現在我們說，『算了？罷！』」

對此網友也紛紛表示「對著垃圾說話XD」、「簡潔明瞭，鏗鏘有力，算了？罷！」、「謝謝！超棒的！」、「很有質感欸」、「喜歡最後一句！重要！」

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