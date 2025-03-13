基隆愛四路騎樓整平 17日起夜市休市15天

基隆愛四路夜市仁二至仁三路段配合騎樓整平，17日起休市半個月。（記者盧賢秀攝）

2025/03/13 09:55

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市廟口小吃在過年前將人行騎樓整平，讓民眾及觀光客友善的行走空間。愛四路夜市仁二路至仁三路段將從3月17日進行騎樓整平改善工程，愛四路夜市攤商也休市15天，業者說，會配合政府政策，來逛街的民眾也比較好走。

基隆市騎樓整平工程從國門廣場周邊道路開始，過年前做廟口小吃周邊，第三波則是愛四路夜市。工務處表示，由於愛四路夜市比較長，將分兩階段來做，3月17日起至3月31日共15天，做仁二路到仁三路兩側約500公尺騎樓改善；清明節連假後再做仁二路至仁一路口這一段，愛四路夜市配合工程施工攤商都休市不做生意。

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店家說，這是好事願意配合，雖然施工無法做生意，未來完工民眾比較好走，尤其是視障民眾、老人家不會跌到，輪椅族或是嬰兒車也可以走得順利，這麼多天不賺錢也能接受，房東也體恤不收租金。業者還說，落差較大的有50公分高，常有民眾一不小心就跌倒摔傷，光是救護車就不知道叫了多少次。

愛四路夜市和廟口一樣很少集體休息，這次一連休市15天，業者說不少攤販準備好一起揪團出國玩。

民眾也說，愛四路夜市兩旁騎樓窄，又高低不平，不太好走，整平或做斜坡，老人家走起來比較安全。來逛夜市的家長說，整平後嬰兒車就不必一直抬起來了。

愛四路夜市攤販管委員會秘書蔡毓琳表示，配合政眾騎樓整平工程，第一階段約80多攤的美食攤商休市；清明節過後換百貨攤商休市，大約也是80多攤，管委會與攤商協調，攤商都支持，配合市府工程休市。

基隆愛四路夜市兩側騎樓高低不平，家長嬰兒車必須用抬的。（記者盧賢秀攝）

基隆愛四路夜市兩側騎樓高低不平，民眾行走不便。（記者盧賢秀攝）

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