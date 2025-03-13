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    4縣市大雷雨、6縣市大雨特報 颱風論壇：雷雨帶移入台南中

    受鋒面影響，氣象署今上午對新竹以北等6縣市發布大雨特報。有氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，目前有一波雷雨帶正在移入台南地區。（圖擷自氣象署）

    受鋒面影響，氣象署今上午對新竹以北等6縣市發布大雨特報。有氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，目前有一波雷雨帶正在移入台南地區。（圖擷自氣象署）

    2025/03/13 09:29

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受鋒面影響，氣象署今上午對新竹以北等6縣市發布大雨特報，並對雙北等4縣市發布大雷雨即時訊息。有氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，目前有一波雷雨帶正在移入台南地區。

    氣象署上午8點45分對北北基、桃園、新竹縣市等發布大雨特報，並指受鋒面影響，易有短延時強降雨，今日新竹以北地區有局部大雨發生的機率。另外氣象署於近9點也針對「台北市、新北市、桃園市、新竹縣」發布大雷雨即時訊息，預估持續時間至10時00分止。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」於上午近8點也提醒，目前有一波雷雨帶正在移入台南地區，提醒民眾留意「瞬間大雨、雷擊」，在發文底下網友也留言指出「台南市區超大豪雨」、「永康大雨中」、「請問這波雷雨會持續多久？」。另也有網友提到「苗栗也在下雨了」、「淡水這裡雨下超大」。

    氣象署於近9點也針對「台北市、新北市、桃園市、新竹縣」發布大雷雨即時訊息，預估持續時間至10時00分止。（圖擷自氣象署）

    氣象署於近9點也針對「台北市、新北市、桃園市、新竹縣」發布大雷雨即時訊息，預估持續時間至10時00分止。（圖擷自氣象署）

    氣象署對北北基、桃園、新竹縣市等發布大雨特報，並指受鋒面影響，易有短延時強降雨。（圖擷自氣象署）

    氣象署對北北基、桃園、新竹縣市等發布大雨特報，並指受鋒面影響，易有短延時強降雨。（圖擷自氣象署）

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