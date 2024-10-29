暴風圈明深夜觸陸！康芮風雨時程曝 氣象署：週四、五影響最劇

氣象署公布康芮颱風風雨時程。（圖擷自臉書「報天氣 - 中央氣象署」）

2024/10/29 17:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風康芮持續逼近，氣象署將於今（29日）下午5點30分發布海上颱風警報；氣象署指出，康芮可能從花蓮以南登陸，明（30日）晚起至週五（11月1日）影響最劇烈。

中央氣象署指出，今下午5點30分將針對康芮颱風發布海上颱風警報，陸警預計明發布，目前康芮颱風朝西北往台灣靠近，暴風圈明午後進入台灣東南部近海，並於深夜逐漸接觸陸地，週四（31日）暴風圈逐漸籠罩台灣各地，當日下半天將從花蓮以南登陸；氣象署表示，康芮未來強度有持續增強，且暴風半徑擴大可能。

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明受外圍環流影響，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有陣雨，桃園以北、宜花地區留意大雨或豪雨發生，中南部、台東及外島則有局部短暫陣雨；風力部分，蘭嶼、綠島、澎湖有11-12級強陣風，台南以北沿海、恆春半島及馬祖有9-10級強陣風（其中苗栗至雲林沿海有11級左右強陣風），東半部沿海及金門亦有較強陣風。

預估明晚至週五清晨颱風影響最劇，北部、東半部、南部地區及中部山區有大雨或豪雨，東半部甚至有豪雨以上的雨勢，沿海空曠地區及離島將出現9至12級強陣風，颱風中心附近區域有局部12級以上強陣風。

週五早上風雨逐漸趨緩，不過西半部及馬祖仍須留意較強風雨、海面風浪仍大，民眾請盡量避免前往海邊、山區、溪河等高危險區域。

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