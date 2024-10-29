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    康芮颱風來襲 專家預測這天全台皆可能達颱風假標準！

    增強為中颱的康芮颱風持續逼近台灣。（資料照）

    增強為中颱的康芮颱風持續逼近台灣。（資料照）

    2024/10/29 16:54

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕增強為中颱的康芮颱風持續逼近台灣，預計本週四（31日）登陸，週四、週五（11/1）對台影響最劇，不少民眾都相當關心是否會放颱風假。有專家根據中央氣象署今天上午發布的颱風路徑預報趨勢圖判斷各地風雨程度，預測明天（30日）下半天台東蘭嶼、綠島和花蓮就有可能達放防災假標準，後天下半天全台皆可能達標。

    康芮颱風來勢洶洶，預計明天上午可能會達中颱上限，中央氣象署今傍晚5點30分將發布海上颱風警報，明日康芮靠近台灣期間，東半部、蘭嶼、綠島等將首當其衝，可能有豪雨出現，氣象署擬在明天凌晨到上午發布陸上颱風警報。

    氣象粉專「用事實說颱風」今下午依據氣象署今上午8點發布的路徑預報趨勢圖來判斷各地風雨程度，「週三下半天風雨預測可能達標縣市包括台東蘭嶼、綠島和花蓮；週四上半天風雨預測可能達標縣市包括宜花東、恆春半島，下半天全台皆可能達標；週五風雨預測可能達標縣市包括北北基桃竹苗、中彰投、雲嘉南高屏、澎金馬。」粉專提醒，預測僅供參考，籲請民眾盡快做好防災工作。

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