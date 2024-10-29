中市花近億元改善通學步道 盧秀燕說看不到績效督導被議員斥「出一張嘴」

中市花近1億改善通學步道，連盧秀燕都說看不到督導績效，議員斥「出一張嘴」。（記者蘇孟娟攝）

2024/10/29 16:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市教育局4年來花近億元改善123所學校通學環境，但台中市長盧秀燕昨質疑看不到後續績效督導，台中市議員陳淑華等人今指出，之前已多次要求市府成立跨局處單位專責行人安全改善，盧秀燕不當一回事，當了6年市長，現在才突然發現通學環境績效不好，「只出一張嘴」；台中市副市長鄭照新指出，市長的意思是指通學步道改善後，必須追蹤了解改善績效，市府每月道安會報就是跨局處會議，會積極處理交通及行人等問題。

陳淑華說，學校行政人員均是老師兼任，老師要教學，又要提出改善通學環境步道計畫，非專業人力提改善計，分身乏術下，改善效率緩不濟急，去年初在總質詢時就要求盧秀燕專案編列預算改善全台中市的行人措施，並建議應成立跨局處專責單位，加速處理行人安全事務，結果盧秀燕不回應、漠視，如今才說學校通學步道改善績效不好。

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她斥盧秀燕已非第一天當市長，現在是第2任、任職也近6年，現在才發現績效不好，等於這些年來不斷有人提出改善通學步道及學校周邊人行環境等聲音，盧市府充耳不聞，根本「只出一張嘴」。

陳淑華另質疑，學童安全宣導預算少得可憐，市府辦台中國際會展中心、綠美圖上樑、巨蛋動土典禮等，就花了千萬宣傳，根本是疏於管理、毫不重視學童通學安全。

議員陳俞融也質疑，盧秀燕過去常稱要改善通學步道、改善學生交通安全，如今自己打臉自己，看不到改善績效宣導，還要官員實際跟著學童行走體會實際情況，到現在才發現問題，反應慢半拍，促市府加緊改善，保障學童上下學安全。

市議員張芬郁與謝家宜均指出，盧秀燕既然稱是「媽媽市長」，應加速跨局處聯繫，盤點急需改善的學校通學步道，加強改善。

鄭照新則指出，市長昨天的意思是學校通學步道環境改善後，是否真有改善學童上下學安全，應要確實追蹤了解改善實況；另道安會報就是跨局處會議，未來學校若提出有需改善之處，也會請相關局處協助加速改善。

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