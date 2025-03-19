披露更多「花蓮國鬼故事」 胡仁順酸：窮花蓮、富崐萁！

國民黨立院黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/03/19 00:25

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁遭告發「競選小物案」，台北地檢署14日發動搜索、約談。有週刊披露，不只競選小物案，花蓮檢方正在追查「幸福水泥案」，懷疑有公務員勒索業者，恐也與傅崐萁有關。花蓮議員胡仁順18日曝光更多傅崐萁在花蓮隻手遮天的「鬼故事」，讓不少網友對「花蓮王」的事蹟感到不可思議。

週刊18日披露，除了北檢著手偵辦競選小物案，花檢近日也在積極追查幸福水泥案。該案起源於2016年，傅崐萁時任花蓮縣長，將礦石開採特別稅大幅提高，業者不滿提出行政訴訟，最後縣府被判需退回2億多超徵稅款，而花檢掌握消息，指當時縣府疑似有公務員趁機勒索業者，這當中是否與傅崐萁有關，有待釐清。

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對此，胡仁順18日在臉書發文，「今天鏡週刊講到的幸福水泥案，其實就是緊扣著花蓮人熟悉的『景觀礦石稅』案。傅崐萁擔任縣長時透過當時友傅議員提案，在2016年將礦石稅從每公噸10元直接提高到70元，除了違反稅法一次只能調漲30%的限制，也比鄰近的宜蘭30元高出2倍多，造成採礦相關企業的極大負擔。」

「幕後那雙想推動漲價的手就是傅崐萁，雖然很多議員連署，但議會也有決議要縣府審慎評估。沒想到擁有法制科、一堆律師及龐大行政資源的縣府，竟然把責任推給議會，即使議會對漲價的提案要縣府審慎評估，但縣府還是搞了這樣一個違法違憲漲價案還送案通過。其中的福安公司狀告縣府，經過20多次官司勝訴，縣府終究要返還2億的違法徵收礦石稅。最新狀況是，目前縣府還在與福安商討返還方式，也還未確認福安是否索討利息、律師費等額外費用。」

接著胡仁順開始分享其他「花蓮國鬼故事」，「礦石稅的事情許多人講了，我就不再錦上添花。我要講的是，傅崐萁就是這樣隻手遮天、玩弄企業，導致越來越少企業敢投資花蓮，地方經濟也逐漸衰敗。首先要講的是『理想大地案』（傅崐萁遭理想大地公司控訴，藉勢藉端恐嚇取財兩度逼迫賣地），因為有檢調調查，證據明確顯示，傅崐萁透過其愛將顏新章要理想大地賤賣土地，不賣就打壓。再來，（花蓮）許多企業被要求幫忙買單、幫忙付款……但我無法要求企業拿出實據，大家可以自由心證。」

「還有，台灣土地開發公司前董事長邱復生，當年斥資13億蓋新天堂樂園，2010年還贊助1500萬給傅崐萁辦太平洋觀光節，跟傅崐萁麻吉麻吉。但後來兩方纏訟不清，最終邱復生賣掉花蓮產業。有趣的是，2023年7月24日的國民黨中評會，擔任中評委的邱復生是睽違8年後首度出席，當天砲聲隆隆，除了要求國民黨將涉入metoo性騷案的傅崐萁停權調查，也無奈表示『反正傅崐萁不用靠國民黨這塊招牌，也能順利連任立委，將他停權也是幫國民黨一把，就請他饒了國民黨一命吧！』。從原本的好兄弟進展到一方離開花蓮，還要『請他饒了國民黨一命！』到底中間發生了什麼事呢？」

胡仁順表示，「傅崐萁這些兩面手法，就是讓企業一個一個出問題並離開花蓮、不敢來花蓮投資的問題所在。花蓮的經濟越來越蕭條，比10多年前還沒有蘇花改、火車票也很難買的時候更衰落，傅崐萁就是最大的問題所在。網友說得很好，『窮花蓮、富崐萁』。」

最後他再分享，競選小物案關鍵人物之一，傅崐萁親信、「戰天下」負責人蘇意舜，另外開了一間「艾咪兔一旅行社」（地址與戰天下公司登記在同一處），在2016年至2024年，拿到花蓮縣府約20件標案，總金額約2177萬，「但這真的不算高。我曾經在臉書揭露過的『藝非特公司』，來自高雄、資本額500萬，2015年起拿了花蓮縣政府共3億365萬元的標案金額，是艾咪兔一的將近14倍。對此，花蓮縣政府曾經表示，因為沒有其他的公司要來標……哈囉，縣府你們是不是應該要檢討一下自己啊？一個正常的標案，會10年來幾乎只有一家廠商願意來標嗎？」

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