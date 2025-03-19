美俄電話會談90分鐘 普廷僅同意「局部停火」

美國總統川普（右）18日與俄羅斯總統普廷（左）通話，針對烏克蘭停火協議進行商討。普廷承諾，將限制俄軍對烏克蘭能源設施的攻擊，但拒絕接受美方提出的30天停火協議。（法新社檔案照）

2025/03/19 06:03

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普18日與俄羅斯總統普廷通話，針對烏克蘭停火協議進行商討。普廷承諾，將限制俄軍對烏克蘭能源設施的攻擊，但拒絕接受美方提出的30天停火協議。

彭博報導，白宮在聲明中表示，川普和普廷的電話會談超過90分鐘，2人同意實施「能源與基礎設施停火」，並開始就「黑海海上停火、全面停火及永久和平」展開談判。白宮表示，這些談判將「立即」在中東地區展開，但未透露由誰主導談判。

請繼續往下閱讀...

克里姆林宮則強調，普廷對達成長期停火提出若干條件，包括停止對烏克蘭提供軍事援助與情報支持等。此外，烏克蘭也必須停止新兵動員。克里姆林宮表示：「要防止衝突升級，並透過政治和外交手段推動解決方案，關鍵條件應該是完全停止對基輔的外國軍事援助及情報供應。」

此外，白宮在通話摘要中表示：「2位領袖同意，美俄未來若能改善雙邊關係，將帶來巨大的潛在利益，包括龐大的經濟合作機會，以及在和平實現後的地緣政治穩定。」

據報導，俄羅斯僅同意局部停火，使川普面臨艱難抉擇。川普原本希望立即促成30天停火，然後再商討更長期的和平協議細節。在與普廷通話前，川普曾透過自家社群平台「真實社群」表示，「最終協議的許多要素已經達成共識，但仍有許多問題尚待解決。」

但川普近期的發言已引發外界擔憂，包括在與普廷通話前提及可能商討「土地與電廠」議題，質疑美國可能會在促成協議的過程中，犧牲烏克蘭的利益。烏克蘭及其歐洲盟友擔心，俄羅斯可能不會信守與川普達成的任何協議，導致基輔在未來面臨進一步攻擊的風險。此外，歐洲也擔心普廷可能會利用美國希望迅速結束戰爭的心理，提出更多可能削弱烏克蘭或威脅歐洲安全的額外要求。

英國首相施凱爾在川普與普廷通話前與川普通話。施凱爾的官方發言人表示，施凱爾告訴川普，烏克蘭必須處於「最強勢的地位」，以確保達成「公正且持久的和平」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法