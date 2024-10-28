台灣「1設計」日本幾乎沒有！ 旅台日人：第一次看到超感動

台灣街頭的「騎樓」成為日本遊客的獨特體驗之一。（資料照）

2024/10/28 20:17

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣街頭的「騎樓」成為日本遊客的獨特體驗之一，旅居台灣的日本作家近日發文直呼，台灣騎樓的設計便利且貼心，不僅能遮風擋雨，還提供了行人安全通道。由於日本沒有類似的公共通道，初來台灣的他對於這種建築設計既驚喜又感動。

「日本人的歐吉桑」在臉書發文表示，回憶初次造訪台灣時，對於「騎樓」這一設計感到驚奇，稱這是一種體現台灣人「溫柔包容」的獨特文化。他認為，騎樓作為半公共空間，讓行人能自在地穿行，甚至在雨天和酷暑時更顯其便利，直呼「騎樓是台灣人可以向外國人驕傲的制度。」並透露，對日本人來說，這類空間看似屬於私人領地，「我相信第一次來台灣的日本人應該不敢進去騎樓走路吧。」

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歐吉桑發現，台灣騎樓的管理呈現出一些不一致的現象，有些騎樓非常乾淨，有些騎樓有滿滿的私人東西，他好奇詢問行人在騎樓丟的垃圾到底是誰負責處理？行人在騎樓跌倒的話誰賠償？鬧區的騎樓走路人很多，騎樓地面有裂開損害的話，誰需要負責修理？

歐吉桑指出，「對日本人來說台灣的騎樓是很陌生的文化，應該會吸引好多日本旅客吧。在日本有比較多的商店街，但是民間管理的騎樓幾乎都沒有，去過日本的人可能覺得，下雨天走路觀光的日本有點麻煩吧。」

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「騎樓空間是一個好的規劃，只可惜私利還是大於公益，公德心也是一種文化表現」、「現在臺灣騎樓被屋主停自家車，店家堆置雜物，行人只能在屋外跟機車搶道步行了」、「明明是美意，卻被當作是可以不用蓋人行道的藉口」。

還有網友給出專業解答，「騎樓制度在台灣已經120多年了，騎樓跟當兵、租稅一樣，是沿路地主應負的公益義務，而法定騎樓面積不計入建築面積，相當於建蔽率提升增加11％，增加一般建築基地可建築面積逾一成。若建築物掉東西下來砸到人，也是所有權人要負責。騎樓如果沒有坑洞破損或太滑，行人跌倒就是他自己的責任。」

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