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    康芮24小時內達中颱上限 氣象署17:30發布海警

    中度颱風康芮直奔台灣，中央氣象署今日傍晚17時30分對台灣東南部海面、巴士海峽發布海上颱風警報。（擷自氣象署網站）

    中度颱風康芮直奔台灣，中央氣象署今日傍晚17時30分對台灣東南部海面、巴士海峽發布海上颱風警報。（擷自氣象署網站）

    2024/10/29 17:55

    〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風康芮直奔台灣，中央氣象署今日傍晚17時30分對台灣東南部海面、巴士海峽發布海上颱風警報。中央氣象署科長林伯東指出，目前康芮颱風強度仍在快速增強中，預計未來24小時內可達中度颱風上限，週四下半天登陸位置約落在東半部至恆春一帶。

    中央氣象署說明，康芮颱風今日17時位於鵝鑾鼻東南方約720公里海面處，近中心最大風速相當於14級風，瞬間最大陣風相當於16級風，七級風暴風半徑280公里，以每小時14公里速度向西北靠近台灣，預測明日17時將抵達鵝鑾鼻東南方約390公里處。

    林伯東說明，康芮颱風持續往西北方向移動，對台灣東南部海面與巴士海峽構成威脅，未來強度仍有增強趨勢，暴風圈還會再擴大，因此中央氣象署今日17時30分對前述區域發布海上颱風警報。

    此外，林伯東指出，康芮颱風登陸位置仍有不確定性，颱風中心預計明日清晨抵達台灣東南方海面，後路徑可能往北或往南偏移，登陸位置預計落在東半部至恆春一帶，但也不排除更往南偏的可能性，民眾務必注意後續颱風動態。

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