平鎮運動公園改造共融式旗艦遊戲場 趕明年春節前開放

桃園市府設計理念結合自然環境探索，將公園打造各年齡層都可遊玩、休憩的場域。（桃市府工務局提供）

2024/10/29 17:56

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府因應平鎮人口遊憩需求，在平鎮區台66快速道路及國1下方空地，斥資8200萬元改造2.7公頃的平鎮運動公園，含近2000坪遊戲場，及籃、足球運動場，成為全齡共融式旗艦型遊戲場公園，市府工務局表示，預計最快本月底完工後，辦理後續驗收作業，盼趕明年1月底春節前開放。

工務局景觀工程科長陳翠慧今表示，平鎮運動公園原先僅裝設罐頭式遊具及草皮，市府去年9月開始原地擴建，因上方國一高速公路箱涵管線漏水及缺工、颱風等因素影響，加上另外新增男女、親子、無障礙廁所，總經費增至8200萬元，預計延至本月底完工。

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陳翠慧說明，公園改造設計理念為結合自然環境探索，打造各年齡層都可遊玩、休憩的場域，軟化高架下生硬空間感，擇定6300平方公尺作遊戲場，規畫有適合2至13歲以上兒童、青少年玩的沙坑、擺盪遊戲、攀岩場、抱石場及挑戰遊戲場，還有全齡水域與陸域探索區及各式鞦韆、環形吊橋等遊樂設施，以及5人制足球場、籃球場、運動場等，周邊設置YouBike微笑單車及停車場，提供民眾全齡的安全休閒運動場所。

市議員劉仁照表示，傳統公園的罐頭式遊具已愈來愈少人玩，因此陸續爭取共融式特色公園，平鎮運動公園規畫各項青少年遊憩區域，5人制足球場也是南桃園少有的足球場，另整理翻新既有的寵物公園，橋下空間可避免熱曬雨淋，附近有40、50個車位停車場，近期持續到現場體驗新遊具、檢視安全性問題，除此之外也叮嚀市府，公園保固期過後，仍得編列預算做後續維護。

桃園市府改造2.7公頃的平鎮運動公園，成為全齡共融式旗艦型遊戲場公園。（桃市府工務局提供）

市議員劉仁照有感傳統公園的罐頭式遊愈來愈少人玩，因此陸續爭取共融式特色公園建置。（劉仁照提供）

桃園市府改造平鎮運動公園設計示意圖。（桃市府工務局提供）

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