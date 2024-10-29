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    板橋府中站旁電梯墜落2傷 3條新換鋼索全斷 手折鋼索竟冒裂絲

    新北市捷運府中站出口的「非常陸橋」電梯昨天驚傳墜落意外，第三方公正單位到場會勘，圖為斷裂的新鋼纜。（民眾提供）

    新北市捷運府中站出口的「非常陸橋」電梯昨天驚傳墜落意外，第三方公正單位到場會勘，圖為斷裂的新鋼纜。（民眾提供）

    2024/10/29 06:28

    首次上稿 10-28 22:36
    更新時間 10-29 06:28

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市板橋區位於捷運府中站出口的「非常陸橋」電梯昨天驚傳墜落意外，造成兩人受傷送醫。為了釐清事故發生原因，市府今天邀集第三方公正單位、台灣省機械技師公會到場鑑定，公會專門委員顏長榮當場用手試著折彎斷裂的鋼索，結果出現裂絲，質疑「鋼索問題蠻大的」，但仍要進一步鑑定。

    顏長榮：鋼索問題蠻大的喔！

    顏長榮指出，才剛更換使用，電梯內3條鋼索斷掉，但是斷裂位置不同，需要廠商提供鋼索的材質證明，柔軟度會有差異，也會影響鋼索的壽命，也需要安裝好時的主機位置組的相片，進行對照釐清，但目前初判應非人為所致。

    顏長榮提到，鋼索斷裂後，電梯下墜太快，雖然調速機有運轉，但煞車拉桿仍拉到變形，加上坑底太淺不符規定、緩衝空間也不夠，電梯彈跳造成民眾受傷，並於現場用手折斷裂的鋼索，結果出現裂絲，「鋼索的問題蠻大的喔！」

    廠商提供單據 初步顯示日本進口

    根據廠商提供的進口報單，初步顯示為日本進口，但顏長榮提及，仍要附上購買發票與相關書面資料，也會將今天蒐集的資訊帶回分析，最後結果將以鑑定報告為準。

    工務局、板橋公所：以鑑定報告結果為準

    對於現場技師初判內容，市府工務局專門委員李冠德、板橋區公所回應，一切以鑑定報告結果出爐為準。

    新北市捷運府中站出口的「非常陸橋」電梯昨天驚傳墜落意外，第三方公正單位到場會勘。（民眾提供）

    新北市捷運府中站出口的「非常陸橋」電梯昨天驚傳墜落意外，第三方公正單位到場會勘。（民眾提供）

    新北市捷運府中站出口的「非常陸橋」電梯昨天驚傳墜落意外，第三方公正單位到場會勘，圖左為台灣省機械技師公會專委顏長榮、右為理事長廖國權。（民眾提供）

    新北市捷運府中站出口的「非常陸橋」電梯昨天驚傳墜落意外，第三方公正單位到場會勘，圖左為台灣省機械技師公會專委顏長榮、右為理事長廖國權。（民眾提供）

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