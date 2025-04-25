罷免傅崐萁「民意海嘯」衝破2.4萬份 沈伯洋：再1千張到安全門檻

立委沈伯洋跑花蓮陸戰，今天下午貼「認錯文」，宣布花蓮連署即將到安全門檻。（記者花孟璟攝）

2025/04/25 17:17

首次上稿 16:26

更新時間 17:17 新增罷團微光花蓮說法

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁二階段連署門檻是1萬9千多份，罷團微光花蓮擔心花蓮人停止送連署書，對於連署數字都是最保守估計，立委沈伯洋今天下午貼文說，原本他前幾天形容「花蓮的連署速度像暴風雪」，現在看來根本是「民意炸裂」，短短幾天從1.8萬衝破2.4萬份「距安全門檻只剩最後一步」！微光花蓮稍早也宣布已到2.4萬份，喊話罷傅「沒有達標、只有超標」，希望用連署民意把傅崐萁淹沒。

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沈伯洋貼「認錯文」說，前幾天自己才講說「花蓮的連署速度像暴風雪」，但「我錯了」！這根本不是什麼暴風雪，根本是民意炸裂，短短幾天，連署書從1萬8000份衝破 2萬4000份，離安全門檻只剩最後一步，只要再一千多張，就可以到安全門檻2萬6000份。

沈伯洋呼籲「拜託大家了，最後一哩路，我們跟著微光走完」，這根本不是一般的罷免，這是花蓮人寫下的歷史紀錄，是一場來自基層的「民主海嘯」，而且「這個海嘯聲，聲音大到全台灣都聽得見」。

他說，這一刻，站出來的不是政黨，不是政治人物，而是在市場簽名的大哥，是下班趕來蓋章的媽媽，是每天收件回家還繼續造冊的志工。

沈伯洋也向傅崐萁喊話：「傅總召，2萬4000份只是開始，真正的巨浪，還在後頭！」他說，明天0426是花蓮最好簽的一天！因為一堆人都會被動員到台北去。大家一起加油！

微光花蓮宣布最新統計，罷免傅崐萁二階連署書數量達到2.4萬份，收件目標上調到2.6萬份。（微光花蓮提供）

花蓮罷免傅崐萁連署，雖然先前發生格式錯誤，反而讓花蓮人升起危機意識，連日來主動連署，短短幾天已經突破2.4萬份。（記者花孟璟攝）

立委沈伯洋跑花蓮陸戰，今天下午貼「認錯文」，宣布花蓮連署即將到安全門檻。（記者花孟璟攝）

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