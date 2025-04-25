黃呂錦茹雙手上銬進囚車 可能在看守所過母親節

黃呂錦茹於下午3時10分雙手上銬被法警帶上囚車，押解前往台北女子看守所，若律師抗告未成，可能會在看守所過母親節。（記者塗建榮攝）

2025/04/25 15:34

〔記者張文川／台北報導〕國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，被列為提議罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶的連署書涉嫌造假案的被告，涉犯偽造文書、違反個資法罪，上週六一度獲台北地院裁定無保請回，高等法院昨發回更裁，北院今重開羈押庭，下午1時裁定黃呂錦茹羈押禁見，可抗告；黃呂錦茹於下午3時10分雙手上銬被法警帶上囚車，押解前往台北女子看守所，若律師抗告未成，可能會在看守所過母親節。

黃呂錦茹今上午9時56分由家人包圍下抵達北院，媒體詢問她「有沒有信心？」她未出聲回應。10時準時開庭，經庭訊2小時，中午12時6分訊問完畢，法官於下午1時認定黃呂錦茹有勾串同案被告與證人及滅證之虞，裁定羈押禁見。

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北院裁准檢方聲請的羈押禁見後，將黃呂錦茹交還台北地檢署執行解送任務，北檢派遣專車護送，下午3時10分黃呂雙手上銬、戴白色口罩，用對半捲起來的文件稍微罩住手腕，被送上囚車出發前往北女所。

同案被告國民黨台北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿，已於19日被裁定羈押；第一區黨部執行長曾繁川，和黃呂錦茹一樣獲無保請回，但檢方未對曾男提出抗告。

黃呂錦茹於下午3時10分雙手上銬被法警帶上囚車，押解前往台北女子看守所。（記者塗建榮攝）

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