服飾品牌被疑「加工淘寶貨」 臺北時裝週：若屬實將究責

近日有設計師在社群平台發文稱「看不下去了」，並貼出多張淘寶成衣比對照片，爆料參與臺北時裝週的某服飾品牌，根本就是直接買淘寶現成的衣服來燙印加工，「甚至最後長的樣子也是參考淘寶款」。（擷取自Threads）

2025/04/25 15:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「臺北時裝週」為台北市政府與文化部、經濟部共同主辦活動，希望以設計帶動城市改變，提升美學素養。沒想到，近日卻遭爆料有參與品牌直接從「淘寶」購買現成衣服加工，讓不少設計師看得義憤填膺。對此，臺北時裝週表示，已進入調查程序，若經查證屬實，將依規定究責並取消其權益。

近日有設計師在社群平台發文稱「看不下去了」，並貼出多張淘寶成衣比對照片，爆料參與臺北時裝週的某間品牌，根本就是直接買淘寶現成的衣服來燙印加工，「甚至最後長的樣子也是參考淘寶款」。

請繼續往下閱讀...

設計師還稱，過去該品牌就已經被抓到超多次類似爭議事件，沒想到還能被選上臺北時裝週，甚至還繼續買淘寶貨來加工。「真的太羞辱人了！把消費者當白癡、觀眾也當智障」。

據了解，該品牌擅長行銷，藝人「王子」邱勝翊、黃霆睿都曾穿過該品牌衣服登台演出。爆料者表示，模特兒沒犯錯，而且該品牌也確實有自己的品味，在挑人上有抓到年輕族群。但設計就是太仰賴抄襲致敬或淘寶，要採購淘寶來加工的話，也是一種商業模式，「但請不要上臺北時裝週這種需要有原創性的發表場域」。

對此，「臺北時裝週 Taipei Fashion Week」已回應，針對社群有對本次臺北時裝週品牌秀某一品牌有以成衣進行後加工乙案，將暫時下架該品牌秀場影音內容，並已進入調查程序，若經查證屬實，將依規定究責並取消其權益。

「臺北時裝週 Taipei Fashion Week」的精神為以設計來帶動整座城市的改變，提升城市美學素養，邁向宜居城市的目標。由臺北市政府與中央文化部、經濟部共同主辦，盼結合臺灣時尚、文化藝術等產業獨特元素，致力透過不同產業垂直、水平整合或跨界合作，提升時尚品牌、設計師、文創業者等之創新能量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法