台62線小貨車「衝破護欄」後從10多公尺高橋墜下 駕駛緊急送醫

萬瑞快速道路台62線西向12.3公里處，今天下午３時許發生小貨車墜橋意外，小貨車墜橋後解體，消防隊員趕緊將駕駛送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

2025/04/25 16:15

〔記者林嘉東、吳昇儒／新北報導〕台62線萬瑞快速道路西向12.3公里處今（25）天下午3時許發生1起小貨車墜橋事故，肇事小貨車疑因天雨路滑，失控自撞護欄後從10多公尺高的橋上摔落下方路旁邊坡，幸未砸中過往車輛；駕駛送醫急救中。

新北市瑞芳警分局四腳亭派出所今天下午3時許獲報，62線12.3公里處瑞芳往基隆方向有1起小貨車撞及護欄翻落橋下事故，獲報出動警力維持交通，肇事車輛占用月眉路瑞芳往基隆方向外側車道，現場維持單向車道通行，交通未因此中斷。

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小貨車墜橋事故發生後，基隆市消防局獲報出動暖暖消防分隊趕往救援，將駕駛送往基隆長庚醫院急救。消隊隊員趕抵時，小貨車頭、駕駛座嚴重變形，車體斷成數截，後載車廂裂開，趕緊將駕駛送醫急救。

警方指出，小貨車駕駛疑因天雨路滑，行經事故地點時失控撞擊路旁護欄後翻落橋下，從10多公尺高的橋上，摔落下方路旁邊坡；事故原因仍有待新北市瑞芳警分局調查後釐清。

萬瑞快速道路台62線西向12.3公里處，今天下午3時發生小貨車墜橋事件，小貨車墜橋卡在邊坡。（民眾提供）

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