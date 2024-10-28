屏南快綜合規劃期初將核定 立委促分段進行、枋寮楓港段優先建

屏南快已接近核定綜合規劃的期初報告。（記者陳彥廷攝）

2024/10/28 23:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕交通部今天大陣仗由部長率領3局1署1公司首長南下現勘國境之南的交通建設，下午到恆春機場考察機場活化現況並聽取屏南快速公路及屏南觀光鐵道進度，立委徐富癸指出，在機場跑道的先天條件有限下，新增東西向跑道才是活化的最佳解，至於屏南快速公路部分，則是要求交通部一定要分段進行，其中瓶頸路段的枋寮至楓港段更是重中之重，應加速進行。

有關恆春半島目前進行中的交通建設包括屏南快速道路及屏南觀光鐵道，公路局官員簡報時指出，南屏東除居住人口外，還有多達上百萬的觀光客，屏南快可說是居民的救命之路，縮短緊急醫療後送時間達30分至70分鐘，並可有效串聯西部高快速公路與東部安全快捷公路路網，促進恆春半島區域及觀光產業發展，屏南快現即將核定綜合規劃的期初報告，第一階段的環境影響評估可提早於明年中啟動，最快2026年可送入環境部審查，強調加速作業以利早日動工，原預計綜規開始的13年後通車的期程，才可望提前。

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對此，徐富癸指出，屏南快初估1744億元的工程案，地方民意屢屢反映瓶頸路段應先施工、啟用，目前有竹田到枋寮的a段、枋寮到楓港的b段及楓港到北恆春的c段，分段施工、分段通車，甚至從環評就應分段調查，以因應最重要、耗時最久的二階環評，全案也才有辦法加速並在紓解交通上達到立竿見影之效。

至於屏南觀光鐵道，鐵道局官員簡報指出，鐵道觀光近年蓬勃發展，國外更是行之有年，屏東到台東的海岸線皆擁有海天一線的開闊海景，總令遊客心曠神怡，而在路廊與屏南快速公路未有競合關係後，現正辦理可行性研究，路線、經費及期程皆重新檢討，現預計全線高架，未來南迴鐵路截彎取直後，原有軌道部分則會移為屏南觀光鐵道使用，出岔點仍預定為內獅站，現也新增車城海口站以南有海線及省道線兩選項，預計下個月就會提出期中報告。

徐富癸則並針對恆春機場活化提出改善方案，除要求民航局降低外部團體租借費用外，也希望恆春機場未來能夠成為一座觀光機場，在現有跑道設備受限下，地方政府很努力推動活化措施，但長期來看，新建東西向跑道才是解方，至於明年是恆春建城150週年，他已協調文化部進行推廣，未來則盼觀光署及縣府能緊密合作，甚至成立恆春建城150週年專案小組，讓整個古城風華能夠再現，成為恆春半島最傳統也最吸引人的亮點。

屏東縣政府定調訴求屏南快應分段發包，立委徐富癸也盼能分段施工，圖為最新瓶頸台1線麻里巴大橋處。（記者陳彥廷攝）

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