台南急水溪堤防捆綁棄屍案 警方逮2嫌續追主嫌

急水溪堤防東山段昨日發現1男子疑遭棄屍，1名來自嘉義的婦人曾通報兒子失蹤，但指認時無法確認死者身分。（記者王涵平攝）

2024/10/29 20:11

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男子遭捆綁陳屍急水溪 1婦人懷疑是其子待比對確認

首次上稿 18:49

更新時間 20:11（新增案情）

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〔記者王涵平／台南報導〕急水溪堤防東山段昨日發現1男子疑遭捆綁全身棄屍，警方懷疑死者是家住嘉義的呂姓男子，檢警查出呂男有債務糾紛，今日下午循線逮捕謝姓、詹姓兩嫌，訊後移送檢方偵辦，目前擴大追緝主嫌到案。

據了解，警方昨日先透過指紋比對查出死者疑似為呂男，與劉姓男子有債務糾紛，有一說為劉男不滿死者欠債未還，另一說則是劉男向呂男借款。兩筆債務約90萬、70萬元。警方對此不願證實。

劉與謝姓、詹姓兩名男子約呂男外出見面，疑似持刀威嚇呂男，是否共同虐殺綑綁呂男，有待進一步調查釐清。

今天下午有1位婦人因懷疑死者是她的兒子，專程從嘉義趕來相驗，她告訴警方，兒子是32歲呂姓男子，是嘉義縣竹崎鄉人，兒子本月20日還在家，但隔天21日就跟朋友外出，之後就沒回來，她不知道他在外面發生何事，但婦人在現場無法確認死者身分，仍需進一步鑑定比對。

急水溪堤防東山段昨天中午發現1男子全身遭捆綁陳屍河床，初步調查為30歲男子，警方懷疑遭棄屍，全力調查中。（民眾提供）

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