遏阻山道猴子競速！ 桃園台7線新設測速照相12月底前啟用

遏阻跑山競速！桃園台7線這支測速照相12月底前啟用。（記者李容萍攝）

2024/10/28 22:24

〔記者李容萍／桃園報導〕連接新北市三峽區與桃園市復興區的台7乙線，向來是車友相約跑山聖地，桃園市警察局為取締危險飆車，先後在台7乙線8.2至12.1公里建置區間測速後，也加裝2支固定測速照相桿，今年截至10月中旬共取締超速5382件，與去年同期取締6335件下降15％。市警局交通大隊大隊長李維振表示，市警局另規劃在台7線（北橫公路）17.9公里新設測速照相取締，預計12月底前完成驗收啟用。

大溪警分局長吳傳銘表示，台7乙線起於新北三峽，路經桃園大溪，終點桃園復興，全長約14公里，其中又以8至10公里處因為彎道多又有上下坡，是車手競速熱點，也是最常發生車禍的地方。

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尤其去年在YouTube頻道發布的爆紅短篇動畫《山道猴子的一生》，以台7乙線為場景的寫實劇情引發熱議。警方也將台7乙線列為攔查改裝、噪音車輛的重點路段，在台7乙線8.2至12.1公里雙向建置區間測速照相，卻發現重機族會在彎道競速後「途中暫停」，就是為了躲避區間測速取締，警方之後又在8.4至8.45公里雙向各建置1支固定測速照相桿，取締飆速和雙黃線迴轉等違規。

由於復興區台7線山路過往假日有許多汽機車相約競速及迴轉耍車技，當地居民反映車多噪音很大，特別是羅浮橋往大溪路段的下坡轉彎處，車速快就容易發生事故；市警局決定再添利器，在台7線17.9公里處增設1支測速照相桿科技執法（限速40公里）目前已完成架設測速機器殼外觀，後續將持續安裝主機和照片測試，預計12月底前完成驗收啟用。

李維振呼籲，民眾超速違規依道路交通管理處罰條例第40條規定，可處1200至2400元罰鍰，若超過限定時速40公里（屬嚴重超速），則按同條例第43條第1項第2款規定，處6000到3萬6000元罰鍰，並吊扣牌照6個月。

遏阻跑山競速！桃園台7線這支測速照相12月底前啟用。（記者李容萍攝）

遏阻跑山競速！桃園台7線這支測速照相12月底前啟用。（記者李容萍攝）

桃園市大溪警分局執行靜桃專案，台7乙線為重點攔查取締路段。（資料照，大溪警分局提供）

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