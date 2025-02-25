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    首頁　>　政治

    曹興誠捐款1500萬給清大 前校長陳力俊2011年就已證實

    清華大學於2011年6月3日邀請廣達董事長林百里（左）與聯電榮譽董事長曹興誠 （右）進行「我願無窮-大師對談文化蒐藏」文化對談。時任清大校長陳力俊在致歡迎詞時，證實清大確實已收到曹興誠所捐贈的1500萬元。（資料照，中央社）

    清華大學於2011年6月3日邀請廣達董事長林百里（左）與聯電榮譽董事長曹興誠 （右）進行「我願無窮-大師對談文化蒐藏」文化對談。時任清大校長陳力俊在致歡迎詞時，證實清大確實已收到曹興誠所捐贈的1500萬元。（資料照，中央社）

    2025/02/25 01:35

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委翁曉玲近日指控曹興誠過去答應要捐給清大1500萬卻食言，清大24日還發聲證實。政治工作者周軒則在清華大學數位校史館的網站中，找到清大前校長陳力俊於2011年發表的一篇歡迎詞，內容就清楚的說明，清華大學已收到曹興誠所捐贈的1500萬元。

    周軒的臉書貼文中表示，身為清大校友，對於翁曉玲委員指控曹興誠當年沒有依約捐給清大1500萬，感到相當不可思議，因此打開清大數位校史館網頁，翻找了一個多小時，才在陳力俊前校長的演講稿列表中，找到「我願無窮-大師對談文化蒐藏致歡迎詞」的講稿，當時這場對談邀請了廣達林百里董事長，跟曹興誠董事長對談，歡迎詞中提到圍棋大賽這場膾炙人口的軼事，也證實了清大當年確實有收到曹興誠捐贈的1500萬元。

    在這篇講稿中，提到曹興誠（時任聯電榮譽董事長）在1996年與沈君山前校長圍棋大賽，為清華大學贏得1500萬捐款。陳力俊的講稿中寫道「剛才曹董告訴我說竟然有人曾聲稱他未兌現諾言，我在此也順便正式代為澄清，清華大學確實收訖捐款無誤，以了此公案。」

    周軒認為，無論是翁曉玲委員，還是清大校方，都應該正式的出來回應。並質疑陳力俊前校長都說清大確實有收到曹董的捐款，「怎麼到了今天，錢就不見了呢？」

    ※國立清華大學數位校史館網頁連結

    ※前校長陳力俊「我願無窮-大師對談文化蒐藏致歡迎詞」PDF檔連結

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