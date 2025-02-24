北市精舍女信徒命案 李威「證人轉被告」遭傳喚

知名藝人李威之前到北檢出庭，訊後都請回。（資料照）

2025/02/24 19:09

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦去年7月台北市某私人佛教精舍蔡姓女信徒命案，繼先前收押佛教文學作家王薀、住持吳慧珠等人後，4日拘提5名在場信徒到案，經徹夜偵訊，聲押禁見信徒游秀鈴、幹子昀、梁碧茵等3人獲准，據了解，檢方今日再度傳喚王薀的信徒、知名藝人李威夫婦，改列被告偵辦。

據悉，死者蔡女從事會計工作，去年4、5月跟隨作家王薀修行，王薀邀請蔡女擔任私人會計，由住持吳慧珠安排入住精舍；去年7月23日颱風夜，王薀不滿蔡女處理的帳目有問題，召集十餘名信眾在精舍附近的餐廳開「讀書會」，包括蔡女、吳慧珠、藝人李威夫婦等人。

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據了解，王薀等人疑因不滿蔡女計算帳務有問題，要求蔡女跪在佛像面前不斷叩頭懺悔；由於蔡女被迫長時間跪拜、體力透支倒地，事後，吳慧珠與信徒姜芃妤、李淵源3人，還以手推車將蔡女推回精舍。

警方獲報前往時，蔡女全身瘀傷、失去生命跡象，法醫解剖研判死者因橫紋肌溶解症去世，且其200多萬元存款遭人提領一空，朝他殺偵辦。

檢警去年9月發動第1波收網，將運屍的吳慧珠等3人聲押禁見獲准；今年1月7日發動第2波搜索，帶回精舍幕後主持人王薀，聲押禁見獲准，另傳喚藝人李威夫婦以證人身分做證，訊後請回。

今年1月23日，檢察官認為吳女等3人無繼續羈押必要，向法院聲請讓吳女等3人交保。台北地院裁定吳女60萬元交保，李、姜2人分別50、70萬元交保，3人均限制出境、出海並接受科技監控；王薀繼續收押禁見；本月4日，檢警發動第3波調查，訊後聲押禁見游、幹、梁等3女獲准；至於李威，檢方之前傳喚都是以證人身分傳喚他出庭，今日則以被告身分傳喚。

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