3/27今彩539頭獎開3注！800萬獎落桃園、彰化

今晚（27日）開獎的今彩539頭獎開出3注，威力彩頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/03/27 22:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（27日）開獎的第114000077期今彩539頭獎開出3注，由桃園市八德區大慶里廣福路20巷15弄30號（1樓）「金家福彩券行」、桃園市中壢區林森里龍岡路一段288號「鴻展彩券行」、彰化縣大村鄉大村村大仁路1段134號1樓「達億樂彩券行」開出；第114000025期威力彩頭獎則摃龜。

第114000025期威力彩中獎號碼為「第一區：07、08、21、26、32、35。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得219萬2040元；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共35注中獎，每注可得2萬元；伍獎共213注中獎，每注可得4000元；陸獎共1380注中獎，每注可得800元；柒獎共2809注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4902注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9242注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2965注中獎，每注可得100元。

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第114000077期今彩539中獎號碼為「05、25、33、36、37」。頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共181注中獎，每注可得2萬元；參獎共7330注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4920注中獎，每注可得50元。

第114000077期39樂合彩中獎號碼為「05、25、33、36、37」。四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共369注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4645注中獎，每注可得1125元。

第114000077期3星彩中獎號碼為「204」。壹獎共41注中獎，每注可得5000元。

第114000077期4星彩中獎號碼為「6359」。壹獎共19注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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