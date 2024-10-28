替「投資普洱茶詐團」募人頭洗錢 刑事局破16人水房集團扣房產

警方清點贓款。（警方提供）

2024/10/28 21:59

〔記者許國楨／台中報導〕南投縣陳姓男子是水房集團首腦，除收購人頭戶與中國「投資普洱茶保證獲利」為噱頭的詐騙機房合作，也負責派出車手與被害人面交贓款後協助洗錢，從中抽取利潤，案經刑事局中打陸續收網抓人，今年4月查緝陳男等16人到案，扣押陳名下約市價900萬元房地產，檢方也聲押涉詐欺、洗錢等罪陳男獲准。

刑事局中打第五隊長黃昭瑜今天說明案情指出，該隊日前接獲中部地區招募人頭申辦帳戶供詐欺洗錢情資，溯源追查發現，陳姓男子（43歲）為首的洗錢水房，在網路上標榜「不控車」方式招募人頭，約定收購價格後帶同人頭至銀行開戶，以及設定網銀約定轉帳功能，取得相關人頭帳戶後，再與中國詐欺機房合作協助洗錢，收取12％利潤。

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黃表示，與陳合作的中國詐欺機房，會在臉書等社群媒體，刊登投資知名普洱茶廣告，以「每月保證獲利10％」、「穩賺不賠」等話術，誘騙被害人匯款購買茶葉投資，利用網銀約定轉帳迅速層轉大額贓款，或指揮旗下杜姓幹部等人，召募面交車手向被害人收取詐欺款項，避免檢警通報金融機構攔阻，清查被害人達44人，詐騙金額超過514萬元。

案經報請台中地檢署檢察官指揮後，與台中市刑大、台北市信義警分局等單位合組專案小組偵辦，陸續查緝陳男及旗下幹部及車手共16名涉案人到案，查扣現金10萬餘元、工作手機31支、電腦硬碟1個等證物。

全案警詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪，移送台中地檢署後，檢方聲押陳獲准，兩名重要幹部分別以5萬元、10萬元交保，其餘涉案人限制住居，另陳名下市價約900萬元的房地產，也被法院裁定扣押，以保全該案將來對犯罪所得之沒收、追徵及追繳。

刑事局呼籲，假投資詐騙手法不斷推陳出新，切勿輕信網路社群刊登之保證獲利投資廣告，切記慎選合法立案之投資管道，資金往來如要求匯入私人金融帳戶或由理財專員到府收款均是詐騙，務必提高警覺，以免落入詐騙集團圈套，如有疑慮先撥打165反詐騙專線或前往鄰近派出所進行查證，以免受害。

警方查扣現金、手機、存簿等贓證物。（警方提供）

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