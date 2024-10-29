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    洗車洗到打架 男拿高壓水槍噴頭重判2年10月

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2024/10/29 20:14

    〔記者王定傳／新北報導〕褚姓律師助理與賴姓女子去年5月在新北市中和區一間自助洗車各自洗車時，賴女因不滿褚男的高壓水柱噴到他朋友的汽車，遂上前理論，雙方發生口角，褚男竟持高壓水槍朝賴女頭部噴射，致賴女受有左眼眼眶及結膜下血腫等傷害，新北地院合議庭認定，賴男所為構成重傷害未遂罪，判刑2年10月，可上訴。

    檢警調查，去年5月27日晚間7時許，雙方各自在洗車場內洗車，賴女因不滿褚男使用高壓水柱時，噴到她朋友的汽車，因而上前理論並起口角。

    檢警調查，褚男近距離持高壓水槍朝賴女頭部噴射，賴女見狀隨即拉扯褚男手中的高壓水槍以自保，並出腳踹褚男腹部與腿部，致褚男往後跌倒在地。

    檢警查出，褚男跌倒後爬起又拉扯、毆打賴女，賴女的朋友遂上前阻擋，褚男仍不罷手，推開對方，再向前推打、拉扯賴女，致賴女受有右眼眼眶及結膜下血腫、右眼視網膜格子狀退化、右側梅尼爾氏症等傷害，賴女的朋友亦受輕傷。

    2人事後互告，賴女所涉傷害罪已被判拘15日，至於褚男部分，檢方認為，雖然賴女視力並未因此嚴重減損，但褚男明知拿高壓水槍朝他人頭部噴射，極可能造成他人眼睛失明或視力受損，仍基於重傷害不定故意犯案，因此依重傷害未遂罪嫌起訴。

    合議庭亦認定，褚男所為構成重傷害未遂，並斥責他持對人體有危險性的高壓水槍近距離噴射賴女頭臉部，犯罪手段、情節嚴重，尤其對賴女所生損害甚鉅，不僅短期內對其身體健康造成巨大損害，更影響其長期正常生活，加上他犯後否認犯行，難見悔意，判刑2年10月；他傷害賴女朋友部分判拘40日。

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