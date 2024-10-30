難敵風浪！野柳外海中國貨輪棄船 海巡艦艇救出17人

中國籍鈺洲啟航貨輪29日從基隆要趕回中國避康芮颱風，卻因風浪卡在野柳外海，晚間海巡隊員冒大風大浪將貨輪上17人全數救下。（記者吳昇儒翻攝）

2024/10/30 06:43

首次上稿 10-29 22:32

更新時間 10-30 06:43

〔記者吳昇儒、邱俊福、林嘉東／新北報導〕中國籍鈺洲啟航貨輪昨（29）日上午8時許從基隆港出海，準備趕回中國的港口躲避康芮颱風，卻因船上載運橋式起重機，影響運轉能力，行經野柳外海時，在強浪攔阻下無法航行。航港局雖一度派拖船救援，但海象不佳，無法靠近，晚間風浪再逐漸增強，船長最終決定棄船；我海巡署PP-10050巡邏艇冒險將船上17人全數救出。

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中國籍鈺洲啟航貨輪14日原預計運送橋式起重機到基隆港西20碼頭替換淘汰舊的起重機，卻在靠岸時不慎撞到另外一座橋式起重機，一度引起關注；今日上午8時許出港，預計先前往中國一帶躲避颱風，卻受到風浪影響，在野柳外海受困。

海巡署調查，我國受到康芮颱風外圍環流影響，周邊海域海流及風力逐漸增大，最高達10級陣風，浪高5米。鈺洲啟航貨輪出海時，因載運3座橋式起重機，船隻運轉能力受到影響，難以頂浪前行，只能先在0.6海浬處下雙錨，等候船務代理公司安排拖船前往救援。

海巡署也派遣宜蘭、南投艦到場執行安全戒護任務，但因海象持續變差，拖船也無法靠近該處執行任務。晚間8時29分，海象越來越不樂觀，鈺洲啟航貨輪船長決定棄船逃生，由基隆海巡隊PP-10050冒著風浪前往救援，於晚間9時41分，將船上17人全數救下。

海巡署表示，我國堅守人道立場，善意對待中國人民，堅持在惡劣海象中完成救援，也呼籲漁船及貨輪出海前，應注意氣象資訊，若發生緊急狀況，請儘速撥打「118」服務專線。

中國籍鈺洲啟航貨輪29日從基隆要趕回中國避康芮颱風，卻因風浪卡在野柳外海，海巡隊員冒著大風大浪將貨輪上17人全數救下。（記者吳昇儒翻攝）

中國籍鈺洲啟航貨輪29日上午從基隆要趕回中國避康芮颱風，卻因風浪卡在野柳外海。（記者吳昇儒翻攝）

中國籍鈺洲啟航貨輪29日從基隆要趕回中國避康芮颱風，卻因風浪卡在野柳外海，海巡隊員冒著大風大浪靠近貨輪進行接駁救援。（記者吳昇儒翻攝）

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