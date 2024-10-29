東北季風掀大浪！花蓮外海貨輪船員「手掌穿刺」 直升機吊掛送醫

登記在馬紹爾群島籍BULK NORWAY號貨輪今天清晨在花蓮外海求援，指出船上有名菲律賓籍船員右手掌穿刺性骨折急需救援，經空中勤務總隊出動黑鷹直升機趕赴救援。（空勤總隊花蓮駐地提供）

2024/10/29 11:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕東北季風加上康芮颱風外圍環流靠近，造成台灣東部海域掀大浪，登記在馬紹爾群島籍BULK NORWAY號貨輪今天清晨在花蓮外海求援，指出船上有名菲律賓籍船員右手掌穿刺性骨折急需救援，經空中勤務總隊出動黑鷹直升機趕赴救援後，順利將人吊掛至地面，由救護車後送醫院治療。

空勤總隊花蓮駐地第一大隊第三隊指出，今天破曉前接獲國家搜救指揮中心指派，花蓮港外海東南方約2海浬處，1艘馬紹爾群島籍貨輪上的1名菲律賓籍船員右手掌穿刺性骨折，但因船隻無法進港，且海象惡劣，海巡艇無法接駁，顧慮救援時效請求支援。

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空勤總隊花蓮駐地第一大隊第三隊隨即出動黑鷹直升機NA-711，在清晨6點17分起飛，定向目標區、花蓮機場東南方外海約2浬，同時與貨輪取得聯繫，了解現場狀況後，在清晨6時20分抵達貨輪上空，經完成高低空偵察及救援提示，在清晨6時22分開始吊掛救援。

搜救人員登船後，先對該名受傷的菲律賓籍船員檢傷評估，決定以擔架吊掛方式救援，清晨6時26分完成吊掛後，入艙後起飛，並在清晨6時30時降落德興棒球場，由消防局出動救護車將患者轉送醫院治療，圓滿完成任務。

登記在馬紹爾群島籍BULK NORWAY號貨輪今天清晨在花蓮外海求援，指出船上有名菲律賓籍船員右手掌穿刺性骨折急需救援，經空中勤務總隊出動黑鷹直升機趕赴救援。（空勤總隊花蓮駐地提供）

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