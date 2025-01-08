「復康聯盟黨」等7退伍軍官 涉收錢當中共犯台「武力內應」

校級軍官退伍的屈宏義，參與同學會高歌愛國歌曲畫面，他案發後羈押至今。（記者張瑞楨翻攝）

2025/01/08 13:56

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〔記者張瑞楨／台中報導〕高等檢察署台中分署（台中高分檢）去年偵辦「復康聯盟黨」黨主席屈宏義（退伍軍官）等7人，涉嫌收受中共解放軍資金，吸收退伍軍人蒐集台灣四處軍事據點與AIT（美國在台協會）的位置座標等資料，並推派不知情的藝人劉尚謙等人參選（未當選，不起訴）立委等公職，撰寫「中華統一作戰行動指導綱要」，扮演中共未來武力犯台的「武力內應組織」，台中高分檢依違反國家安全法等罪名，聲押屈獲准後，起訴屈等7名退伍軍人，這7人全都否認指控，由高等法院台中分院審理中。

據指出，此案源於苗栗地檢署偵辦2022年縣市議員選舉時，發現當時以無黨籍身分參選失利的候選人黃桂坤，疑有觸犯反滲透法的行徑，因違反國安法案由二級檢察署偵辦，由高等檢察署轉由台中高分檢偵辦，進一步查獲更嚴重的違反國家安全法案。

此案被起訴的「復康聯盟黨」（2023年成立）黨主席屈宏義等7人，全都是台灣退伍軍官，其中，屈宏義於起訴後，台中高分院裁定繼續羈押至今。

調查顯示，屈宏義於2019年間，先與自稱是「深圳新四軍研究會首長張叔叔（張昌國，真實姓名不詳）」的中共解放軍情治人員接觸，屈再透過陸軍軍官學校同學會等機會，找朱姓退伍軍官，繪製台灣4處軍事據點，包括阿里山雷達站、屏東縣加祿堂海灘高地、屏東恆指部與恆春三軍聯合訓練基地，以及AIT台北辦事處的座標與外觀等圖片資料，由屈透過微信傳給「張叔叔」。

檢方並指控，屈宏義受具有中國解放軍背景的「張叔叔」，收取中共資金，在台灣發展組織，金流部分，檢方查到，屈等3人透過微信支付收取共180多萬元台幣，並透過地下匯兌收取15萬元人民幣（台幣67萬餘元），另有不詳資金，是過個人攜帶方式帶入台灣，藉此在台灣發展武力組織，吸收台灣的退伍軍人，作為未來中共武力犯台時的「內應」。

屈宏義在台灣招兵買馬，陸續吸收6名台灣退伍軍人（含朱男），並邀請10多人受招待到中國深圳與「張叔叔」見面，返台之後，屈宏義進一步策劃「武力內應組織」，「由紅軍布置入台10萬人」（在台灣發展10萬人組織），要從台灣軍方高層入手，達到統一目標，屈宏義等人進一步於2023年10月成立「復康聯盟黨」，推派藝人藝人劉尚謙等3人參選立委，但無一當選（不知情，檢方不起訴），高分檢去年8月，依違反國家安全法第2條，發起、資助、主持、操縱、指揮或發展中共組織等罪名起訴。

屈宏義等人都全盤否認犯行，他們辯稱檢方查到的金流（180萬餘元台幣與15萬元人民幣），是他們幫忙中國人鑑定與買賣古董的報酬，至於朱男繪製台灣軍事據點與AIT的座標圖資，檢方認為這些並非機密，但可佐證這7人，發展主持中共組織，接受中共資金並從事情報蒐集等任務，朱男與屈男都辯稱，他們不知道「張叔叔」索要圖資的用途，他們只是應付「張叔叔」罷了，全案由台中高分院審理中。

檢方是偵辦黃桂坤案時，延伸發現屈宏義等人涉嫌觸犯國安法案。（記者張瑞楨翻攝）

藝人劉尚謙代表「復康聯盟黨」參選桃園市第六選區立委選舉失利，檢方認為他不知情而不起訴。（翻攝臉書）

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