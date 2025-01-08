徐巧芯大姑劉向婕夫妻助詐團洗錢案1/20宣判 延押禁見2個月

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕。（資料照）

2025/01/08 14:10

〔記者張文川／台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻（在押）及助理吳沂珊，與友人林于倫等4人，涉協助詐騙集團將贓款洗錢轉換成虛擬貨幣，洗錢2700萬餘元，被依組織犯罪等罪起訴，台北地院去年11月29日辯結，定1月20日宣判。

現仍被收押禁見的劉向婕夫妻，於押期屆滿之前聲請具保停押，皆被北院駁回，延押2月；杜秉澄提抗告，高院認為北院對於杜的「禁止接見通信」理由不完備，撤銷發回北院，北院仍認有勾串之虞，更裁仍裁定杜羈押禁見。

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原裁定延押理由提到，杜秉澄於偵查期間的委任律師、自身也涉入詐騙被桃園地檢署收押起訴的律師游光德，於杜案11月25日開庭詰問莊姓虛擬貨幣幣商前，以旁聽身分游走於法庭內外，伺機而動，趁休庭時試圖接觸莊男，足以認定杜、劉夫婦於仍可能於偵審期間，透過他人不當影響共犯或證人，有勾串之虞。

杜秉澄抗告主張，法官僅因游光德和莊姓證人於開庭前有稍加接觸之舉，就認為他有和證人勾串的風險，有捕風捉影之嫌，律師接觸證人有各種可能性，並非他能控制，況且游光德在隔離訊問開始前就被審判長發現，之後就未再出現法庭內旁聽，難以影響證人供述，無從認定他有勾串之虞，而全案證人皆已詰問完畢，勾串事由已消失，因此請求解除接接見、通信的禁令。

北院合議庭認為，游光德確實有以假旁聽之名與莊姓幣商接觸，莊男在隨後的證詞就即與警詢、偵訊時的證述有所出入，可見杜確有透過他人不當影響共犯或證人的可能性。

裁定指出，本案雖經由數位鑑識，還原相關通訊紀錄，但其間的使用者均為暱稱，彼此約定定期更換暱稱、群組，並設定「定時即焚」，且有諸多暗語，Telegram有雙向刪除通訊紀錄的隱蔽特性，扣案的通訊內容是否為全部通訊紀錄，尚待查明。

合議庭又指，相關共犯、證人於偵審期間不斷改變說詞，且尚有身分不明的共犯「檸檬」、「小老虎」、「葉先生」、「武提」等人未到案，勾串之虞仍存在，因此駁回杜的聲請，維持自去年12月17日起，繼續羈押並禁止接見通信。

杜秉澄。（資料照）

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