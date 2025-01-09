玻璃心？台北市長任內常挨罵 四叉貓爆柯文哲要下屬護駕刪留言

前民眾黨主席柯文哲被爆料，在台北市長任內會看臉書粉絲專頁留言，發現罵他的留言很多，會要下屬幫忙刪除。（資料照，記者朱沛雄攝）

2025/01/09 09:43

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金假帳案遭起訴並羈押禁見，PTT網路紅人「四叉貓」在臉書爆料，柯文哲擔任台北市長時期，其實會親自看粉絲團的留言，只要罵他的留言太多，就會請人把留言刪除。

四叉貓在臉書PO出1張截圖，截圖中可以看到有帳號「柯文哲（真）」要求：「我看我的FB，各種攻擊的留言太多，還是要處理，不然支持者都不想上來，能否清除？」四叉貓在貼文中表示「半夜偷偷說個小秘密，柯文哲其實會親自看粉絲團的留言，但要是太多人罵他，他容易『玻璃心碎』，然後叫『宮女們』幫他把謾罵留言刪除」。

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網友們看到貼文後紛紛留言「宮女也是玻璃心」、「阿北也太寶寶了吧？」、「皇上親自視察民情」、「但是他會買網軍去出征別人臉書耶，己所不欲，勿施於人！」、「他不會刪除？不是號稱157」，有網友疑問「沒想到柯文哲在看守所還能看FB，我嚴正地抗議」，四叉貓回應「這是北市府時期的LINE群啦」。

網路紅人四叉貓。（資料照）

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