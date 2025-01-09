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    饗饗台北信義店疑食物中毒持續擴大 累計39人就醫通報

    饗饗台北信義店疑似食物中毒事件持續擴大，統計截至8日為止，台北市衛生局已接獲醫院通報39人在1月5日、6日前往用餐後，出現疑似食物中毒症狀。（圖擷取自饗饗官網）

    饗饗台北信義店疑似食物中毒事件持續擴大，統計截至8日為止，台北市衛生局已接獲醫院通報39人在1月5日、6日前往用餐後，出現疑似食物中毒症狀。（圖擷取自饗饗官網）

    2025/01/09 10:18

    〔記者林承鴻／台北報導〕饗饗台北信義店疑似食物中毒事件持續擴大，統計截至今（9）日早上8點為止，台北市衛生局已接獲醫院通報39人在1月5日、6日前往用餐後，出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食物中毒症狀。台北市衛生局昨指出，因疑似食物中毒情形有持續擴大之虞，因此駁回饗饗信義店復業申請，該店目前持續停業中，衛生局昨同步展開擴大稽查饗賓餐旅集團旗下餐廳，查獲多項衛生缺失。

    台北市衛生局說明，如果民眾於同時段同地點用餐有出現不舒服之症狀，應儘速前往就醫。若欲申請消費爭議申訴調解，可至行政院消費者保護會申訴網址點選「線上申請」，並瀏覽相關說明後提出申訴，或於下載表格填妥後傳真或郵寄至台北市消費者服務中心。

    北市衛生局8日擴大稽查饗賓集團旗下5家自助餐廳，旭集信義店遭查獲冷食區牆面不潔、熟食區設備不潔、製冰機後方不潔等；饗食天堂京站店遭查獲冰箱內及邊框結霜不潔、生魚片下方濾網不潔；饗食天堂信義店遭查獲庫房風扇不潔等衛生缺失，衛生局要求11日前改正完畢。

    另旭集天母店、饗A Joy 101店尚符規定。衛生局稽查項目包括查核食品業者登錄、產品責任險、保存來源文件、技術證照及廚房供餐環境是否符合「食品良好衛生規範準則」。

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