國防部證實：國防院李文忠性騷擾、韓岡明施壓霸凌成立 記2大過撤職

國防安全研究院前執行長李文忠遭爆多次傳曖昧簡訊給女員工涉及性騷擾，前國防院副執行長韓岡明則涉對受害女子施壓，國防院經2個月調查，性平會結果已於上週三出爐，李、韓2人性騷、霸凌案均成立，各記2大過撤職。國防部副部長柏鴻輝（見圖）今下午受訪證實。（記者塗建榮攝）

2025/04/22 15:43

〔記者方瑋立／台北報導〕國防安全研究院前執行長李文忠遭爆多次傳曖昧簡訊給女員工涉及性騷擾，前國防院副執行長韓岡明則涉對受害女子施壓，國防院經2個月調查，性平會結果已於上週三（16日）出爐，李、韓2人性騷、霸凌案均成立，各記2大過撤職。國防部副部長柏鴻輝今（22日）下午受訪證實，並強調2人已經申請離職，未來國防院將每季依進度加強兩性平權教育，國防部已從本案得到教訓且明確快速處理，未來任何事項皆會依法處理。

李文忠今年2月爆出性騷疑雲閃辭，事後韓岡明疑似積極調查「吹哨人」，甚至施壓女員工勿節外生枝，國防部另有一名整評司前處長張應中也涉嫌透過親屬施壓，目前已被調離主管職。當時李文忠曾向本報證實是因健康因素請辭，李文忠妻子、作家陳德愉事後也曾出面緩頰，稱李是因健康狀況不佳，不得不叫他停一停，並說李文忠心中只有國防和政治。

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不過，國防院性平會評議結果上週三出爐，評定李文忠性騷擾成立、韓岡明施壓霸凌成立，2人各記2大過撤職。對此，柏鴻輝今天在立法院受訪證實， 國防院事發後新聞稿已說明，不管是部外合議制評審制度裡有3個，所有會議記錄當事人基本上都已離職，尊重當事人個人離職意願。

柏鴻輝強調，對於國防院裡面發生的任何事情，國防部事後已做檢討，也請國防院在此區塊，以後要符合兩性平權議題裡，每季依照進度加開（課程），請專家學者加強教育，同時也希望創造一個和諧的工作環境。

柏鴻輝說，此案也讓國防部得到一個教訓，未來任何反映的事情，都必須依法、依程序處理，當然這次國防部也很快、很明確地處理了，在處理方式上，未來也會在這方面加強教育。

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