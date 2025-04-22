車子幾乎沒有煞車逆向衝入！ 康橋環島車隊8傷車禍 撞擊影像曝光

蕭男駕駛車輛（紅圈處）突然逆向撞進環島車隊。（民眾提供）

2025/04/22 15:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕康橋國際學校秀崗校區學生，今（22）日上午舉行單車環島，車隊行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段時，遭一輛自小客車逆向撞擊，造成7名學生與駕駛共8人受傷，其中1名學生傷勢嚴重，送醫時昏迷指數為3，車輛逆向撞擊車隊影片曝光，現場一片狼藉。

意外發生在上午10時43分，當時車隊沿彰水路北上行進，一輛橘色小客車突然逆向衝進車隊，車禍過程都被路旁監視器拍到，騎車學生根本來不及閃躲，撞成一團。

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這起意外造成7名學生與駕駛共8人受傷，其中一名16歲顏姓男學生傷勢嚴重，左臂及臉部都有嚴重撕裂傷，緊急從彰化二林基督教醫院轉院至彰基醫學中心救治。彰基急診暨重症醫學部謝貝尤醫師表示，傷者昏迷指數3分，左側的頭部有比較大面積的創傷。

受傷學生表示，當時車隊共28人，一起結伴騎乘北上，一輛轎車突然從對向車道衝過來，根本來不及反應就被撞上，許多人被撞倒在地，還有人昏迷不醒，流很多血，現場一片哀號。

「真恐怖！」目擊民眾表示，車子幾乎沒有煞車一直撞下去，十多台腳踏車撞在一起，造成許多學生受傷，現場留下大片血跡，車禍真的很嚴重，事後用清水清理許久才清理完。

警方表示，調閱監視器發現，肇事蕭男（40歲）駕駛自小客車行經事故路段時，突然不明原因逆向駛入自行車隊，造成多名學生撞成一團受傷，蕭男經酒測值為零，車禍後送往醫院檢查，上唇部有撕裂傷，目前已出院，事故原因尚待釐清。

康橋國際學校騎單車環島，行經彰化埤頭路段時遭逆向車輛撞擊，十多台腳踏車導成一團。（民眾提供）

目擊民眾表示，車禍造成許多學生受傷，現場留下大片血跡，事後用清水清理許久才清理完。（記者陳冠備攝）

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