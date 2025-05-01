中國同日連爆2襲醫案！ 天津骨科名醫不治、南京院長夫妻遇砍重傷

南京鼓樓醫院院長于成功近日遭人尾隨至家中，與妻子慘遭砍成重傷幸已脫離險境。（擷取自微博）

2025/05/01 15:18

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國醫療暴力事件層出不窮，輕則惡言相向，重則傷人殺人。4月28日，中國至少發生2起針對醫護人員的攻擊事件，天津市一間醫院驚傳無差別砍人，骨科副主任醫師駱巍因傷重不治；同日，南京鼓樓醫院院長于成功與妻子亦在住家遭人持刀重傷，目前兩人均已脫離生命危險。

長期爆料中國各項敏感時事的部落客「李老師不是你老師」今（1）日在社群平台「X」發文表示，南京鼓樓醫院院長于成功長期遭人尾隨，凶嫌4月28日攜帶凶器尾隨至其住家，並持刀砍傷他與妻子，現已脫離生命危險。目前凶嫌已遭逮捕，警方仍在釐清犯案動機。初步調查顯示，凶嫌並非于成功的病人，也非網傳所說與受害人家庭成員有情感糾葛。

請繼續往下閱讀...

南京鼓樓醫院是中國知名「三甲醫院」，根據該院官網資料，于成功是消化內科專家，兼任博士生導師、南京市醫療品質與安全管理委員會主任委員及江蘇省醫院評審委員會副主任委員等醫療及學術要職。

而在天津，28日晚間則發生疑似報復性醫療暴力事件。「李老師不是你老師」發文指出，一名男子疑對治療效果不滿，攜刀衝入天津醫院攻擊至少5名醫生，其中骨科副主任駱巍傷勢最重，最終搶救無效身亡。儘管事件震驚醫界，但有關天津醫院行凶案及駱巍殉職消息，疑遭中國網路審查屏蔽，微博僅零星貼文流傳，小紅書等平台更無法搜尋到相關訊息。

天津醫院骨科副主任駱巍疑遭病人隨機持刀攻擊，最終傷重不治。（擷取自微博）

中國社群平台微博儘管有「南京鼓樓醫院院長被砍」的主題標籤，卻因中國網路審查而被封鎖消息。（擷取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法