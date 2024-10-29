雲端發票抽獎多人重複得大獎惹議 國稅局這樣回應……

「雲端種樹趣 e 起集點樹」三次抽獎活動，多人重複中獎遭網友質疑。（圖擷自ptt）

2024/10/29 17:03

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雲端發票抽獎重複中獎惹議 國稅局：查證後對外說明

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕財政部台北國稅局為推廣雲端發票，舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，抽出現金十萬、MacBook Pro 或 iPhone 等高單價獎品，分成3梯次抽獎，結果有網友發現有4人重複中獎，引發質疑中獎者內定；對此，國稅局表示：「如果很積極參與雲端發票推廣，中獎率自然會高。」

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綜合媒體報導，財政部日前舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，鼓勵民眾雲端發票下載，只要在活動期間完成指定條件就可參加抽獎，抽獎分成3梯次，結果3期得獎名單公布後，網友比對竟發現其中有梁姓、高姓、吳姓、陳姓等4人非常幸運，在各種獎項中，各中了2次大獎，引發網友熱議。

網友紛紛表示：「他們4個人就佔了一半的獎項欸」、「連演一下都懶了」、「這些傢伙上輩子肯定拯救了世界」、「不愧是詐騙國家」。

針對網友質疑，國稅局回應，抽獎、開獎流程都有律師驗證符合遊戲規則，抽獎記者會也有律師全程見證，一切合法，強調「如果很積極參與雲端發票推廣，中獎率自然會高。」

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