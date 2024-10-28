嘉市購物節發票登錄金額8.3億元 大獎百萬油電車得主現身

「2024嘉義市購物節」今天舉行頒獎典禮，獲得大獎百萬油電車的嘉市李小姐（右三）接受市長黃敏惠頒獎。（記者丁偉杰攝）

2024/10/28 15:25

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「2024嘉義市購物節」發票登錄總金額高達8.3億元，創下歷年最佳成績，市府今天舉行抽獎活動頒獎典禮，大獎「Toyota Rav4的百萬油電車-尊爵版」、特獎「百萬現金」等得主現身領獎。獲得大獎百萬油電車的嘉義市李小姐分享說，這次得獎的秘訣是使用雲端發票，這樣不僅環保減少紙張浪費，又能確保中獎時發票不會不見，或是找不到而錯失得獎機會。

李小姐說，她從嘉市購物節第2屆開始參加，前幾屆都沒有抽到獎項，今年參加第5屆非常幸運抽中百萬油電車大獎，中獎發票是在全家便利商店、麥當勞、家樂福及NET等店的一般生活消費，接到電話通知時以為是詐騙，求證後確定抽到大獎，直呼非常幸運。

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李小姐說，她的車子已開了20幾年，一直很想要換車，此次抽到的車款是自己非常喜歡的，感謝市府舉辦購物節活動，讓她有機會美夢成真。

獲得特獎百萬現金的得主是來自嘉縣的蘇小姐，她近日出國，剛回台就接獲得獎通知，中獎發票是在好市多購買蔬果，喜從天降，直呼太幸運了！

其他獎項還有貳獎「歐洲雙人來回機票」、參獎「光陽電動機車」、肆獎「飯店住宿券」及電子支付專屬獎「臺銀黃金」等獎項，得主到場領獎，個個喜氣洋洋。

市長黃敏惠表示，嘉市購物節邁入第5年，今年共有23家特約旅宿、478家特約店家響應，購物節發票登錄總金額創下歷史新高，打破歷年紀錄衝破8.3億；雲端發票登錄總筆數也高達60萬7349筆，較去年成長4成，購物節活絡嘉市買氣與觀光人潮，展現嘉市驚人的消費力。

嘉縣蘇小姐（右）獲得「2024嘉義市購物節」特獎百萬現金獎項。（記者丁偉杰攝）

百萬油電車得主嘉市李小姐（後排一）試駕新車。（記者丁偉杰攝）

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