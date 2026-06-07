梅雨強襲倒數1天！明起嚴防致災雨 梅雨旺盛期恐持續到6/16

明（8日）起鋒面接近，台灣進入典型的「梅雨旺盛期」，恐持續到下週二（16日）。（資料照）

今晨（7日）西南部有陸風與西南風輻合，有降雨發生，各地區平地最低氣溫約在23、24度間，今大氣不穩定，午後山區有強對流發展，擴展至部分平地，明（8日）起鋒面接近，台灣進入典型的「梅雨旺盛期」，恐持續到下週二（16日），民眾要嚴防致災性降雨威脅，及早作好防災準備。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今各地多雲時晴、白天熱，午後山區有強對流發展，擴展至部分平地；各地區氣溫如下：北部23至34度、中部23至35度、南部24至36度、東部23至36度。

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最新模式模擬顯示，明日至下週二「梅雨季」第5波滯留鋒南北徘徊，週四（11日）略南移、強對流偏在中南部，週五（12日）又北移、強對流再擴大全台，配合西南季風，台灣進入典型的「梅雨旺盛期」。

吳德榮示警，因大氣很不穩定，易有「中小尺度系統」在附近被激發，帶來雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣及致災性降雨的威脅，期間各地皆應特別注意氣象署的特報、及早作好防災準備。

最新歐、美模擬「梅雨旺盛期」至少延續至下週二（16日），不過模式超過10天的模擬，不確定性擴大，應繼續觀察。

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