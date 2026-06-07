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    憾！美男大生因ChatGPT和家人鬧翻 在京都失蹤多天後尋獲遺體

    2026/06/07 09:19 即時新聞／綜合報導
    美國男大生希金博瑟姆5月29日獨自前往日本京都後失蹤，6月6日尋獲他的遺體。（圖擷自Nancy Higginbotham臉書）

    美國男大生希金博瑟姆5月29日獨自前往日本京都後失蹤，6月6日尋獲他的遺體。（圖擷自Nancy Higginbotham臉書）

    美國阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University）20歲男大生希金博瑟姆（James “Weston” Higginbotham），5月29日獨自前往日本京都後失蹤，搜救隊6月6日在京都山科區山區尋獲他的遺體。

    綜合美媒報導，希金博瑟姆和父母、胞弟一起前往日本旅遊，慶祝弟弟高中畢業，不過，希金博瑟姆對於母親使用ChatGPT規劃觀光行程相當不滿，因為身為自然主義者的他認為這款AI的運作侵占了自然資源，和母親大吵一架後自行離開。

    父母使用定位與追蹤APP「Life360」搜索希金博瑟姆的位置後，發現他搭上火車並去了幾家商店，連忙傳訊息問他要去哪裡，沒想到希金博瑟姆隨即關閉自己的定位。

    希金博瑟姆父母除了報案求助之外，也公開請求各界幫忙尋找兒子，因此受到了廣泛關注。警方調閱監視器後，發現希金博瑟姆最後現身是在京都山科區的小徑上，原定6月2日開始搜救，但受到暴風雨影響不得不延後。

    從6月3日起的72個小時，當局一共出動100多名警力、多條警犬和直升機，對希金博瑟姆最後出現的地方展開搜尋，但都沒有發現他的蹤影。

    6月6日，希金博瑟姆一家人出錢聘僱的私人救援隊和當地居民合力，對警方沒有去過的地方進行重點搜索，最終發現他的遺體。希金博瑟姆家屬悲痛地在臉書發布他的死訊，並對美國、日本與世界各地為他祈禱的人們致謝。

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