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    首頁 > 國際

    美伊波灣爆發新一波交火 伊朗飛彈深夜鎖定美盟友報復

    2026/06/07 10:24 編譯陳成良／綜合報導
    伊朗與美國緊張局勢持續升高。圖為德黑蘭民眾在一枚「海巴爾」（Kheibar）飛彈模型旁參加集會。（法新社）

    伊朗與美國緊張局勢持續升高。圖為德黑蘭民眾在一枚「海巴爾」（Kheibar）飛彈模型旁參加集會。（法新社）

    美國再度對伊朗目標發動空襲後，中東局勢再度升溫。伊朗7日向巴林與科威特方向發射飛彈，兩國隨即譴責攻擊行動，凸顯這場已持續逾百日的衝突，仍未能從脆弱停火走向真正和解。

    根據《法新社》報導，美國中央司令部（CENTCOM）表示，美軍6日攔截4架朝荷姆茲海峽方向飛行的伊朗攻擊無人機，隨後空襲伊朗沿岸監視雷達設施。伊朗革命衛隊則表示，已以飛彈打擊區域內的「敵方基地」作為回應。

    美軍指出，伊朗共向巴林與科威特方向發射7枚彈道飛彈，其中6枚遭攔截，另有1枚未擊中目標。巴林首都麥納瑪（Manama）傳出爆炸聲響並啟動空襲警報；科威特部分地區也傳出爆炸聲。

    停火名義仍存在 和平談判陷入僵局

    這場衝突源於約100天前美國與以色列對伊朗發動的軍事行動。雖然雙方自4月初起維持停火，但零星交火與報復行動從未完全停止。

    伊朗外交部譴責美軍最新空襲是「公然違反」停火精神的行為，並批評華府持續採取挑釁政策。另一方面，美伊間旨在推動長期停火與重啟荷姆茲海峽航運的談判則持續卡關。

    伊朗最高領袖軍事顧問雷扎伊（Mohsen Rezaei）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，目前談判已陷入僵局，並呼籲美方釋放遭凍結的伊朗資產。美伊雙方目前仍未就長期停火安排及荷姆茲海峽航運問題達成共識。

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