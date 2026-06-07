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    美再傳大規模槍擊事件！俄亥俄州節慶槍響8人中彈 現場畫面曝

    2026/06/07 09:41 即時新聞／綜合報導
    俄亥俄州托雷多地區6日發生槍擊事件，當時正在節慶活動，突然傳出槍響，造成至少8人中彈，（美聯社）

    俄亥俄州托雷多地區6日發生槍擊事件，當時正在節慶活動，突然傳出槍響，造成至少8人中彈，（美聯社）

    美國再傳大規模槍擊事件，當地時間6日下午在俄亥俄州托雷多（Toledo）地區發生槍擊事件，當時正在節慶活動，突然傳出槍響，造成至少8人中彈，目前警仍在搜索嫌犯。

    綜合外媒報導，俄亥俄州托雷多地區在當地時間6日舉行為期兩天的「舊西區藝術節」（Old West End Festival）活動，不料當天下午突然傳出槍響，影片顯示當槍聲響起時，人們四處奔跑、尖叫。

    有人拍下槍擊事件後一片狼藉的畫面，有兩人被用擔架抬走，還有幾名傷者躺在帳篷附近的草地上。托萊多警方表示，許多傷者已被送往附近醫院，托萊多市透露，據信有8人中槍，預計沒有生命危險，

    警方仍在搜尋嫌犯。目前尚無關於槍擊事件的具體情況或犯案動機的消息。

    這又是美國一起大規模槍擊事件，根據槍枝暴力檔案庫定義，造成4名以上受害者中槍的事件被歸類為大規模槍擊事件，據統計今年美國已經發生至少170起大規模槍擊事件。

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