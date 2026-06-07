美再傳大規模槍擊事件！俄亥俄州節慶槍響8人中彈 現場畫面曝

俄亥俄州托雷多地區6日發生槍擊事件，當時正在節慶活動，突然傳出槍響，造成至少8人中彈，（美聯社）

美國再傳大規模槍擊事件，當地時間6日下午在俄亥俄州托雷多（Toledo）地區發生槍擊事件，當時正在節慶活動，突然傳出槍響，造成至少8人中彈，目前警仍在搜索嫌犯。

綜合外媒報導，俄亥俄州托雷多地區在當地時間6日舉行為期兩天的「舊西區藝術節」（Old West End Festival）活動，不料當天下午突然傳出槍響，影片顯示當槍聲響起時，人們四處奔跑、尖叫。

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有人拍下槍擊事件後一片狼藉的畫面，有兩人被用擔架抬走，還有幾名傷者躺在帳篷附近的草地上。托萊多警方表示，許多傷者已被送往附近醫院，托萊多市透露，據信有8人中槍，預計沒有生命危險，

警方仍在搜尋嫌犯。目前尚無關於槍擊事件的具體情況或犯案動機的消息。

這又是美國一起大規模槍擊事件，根據槍枝暴力檔案庫定義，造成4名以上受害者中槍的事件被歸類為大規模槍擊事件，據統計今年美國已經發生至少170起大規模槍擊事件。

????#BREAKING: MULTIPLE PEOPLE HAVE BEEN SHOT AT THE OLD WEST END FESTIVAL IN TOLEDO OHIO.



ABSOLUTE PANIC AS PEOPLE RUSHED FOR COVER, POLICE ARE ON SCENE, MEDICS ARE ATTENDING THE WOUNDED.



SH00TER IS STILL ON THE LOOSE!!!!



WE DO NOT HAVE TO LIVE LIKE THIS!!!!!!!! pic.twitter.com/D4cmSQgctU — Matt Van Swol （@mattvanswol） June 7, 2026

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