美伊談判爆監聽疑雲 紐時：五角大廈將以色列反情報評級升至「極度危險」

美以軍事合作維持緊密，但《紐約時報》披露，美方近期已提高對以色列的反情報警戒。圖為川普與以色列總理納坦雅胡。（美聯社資料照）

《紐約時報》披露，美方近期已將以色列的反情報威脅評級調高至最高等級；另有情報報告顯示，美方情報圈關切以色列可能蒐集美伊談判相關資訊。這項發展顯示，兩國在維持緊密軍事合作之際，仍持續提防彼此的情報活動。

報導中指出，情報報告顯示，美方情報圈關切以色列可能蒐集美伊談判相關官員資訊；另有由美國國防情報局（DIA）及其他軍事情報機構參與起草的文件指出，美方已將以色列的反情報威脅評級調高至最高的「極度危險」（critical）等級。

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情報報告提及可能遭蒐集資訊的官員，包括川普政府對伊談判代表魏科夫（Steve Witkoff）、五角大廈負責政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）及其核心幕僚狄米諾（Michael DiMino）。報導指出，美方擔憂以色列正加強蒐集美國對伊談判立場與策略相關資訊。

美以對伊朗戰略出現分歧 談判與軍事目標並不同步

美以兩國軍方目前在美軍中央司令部轄下架構維持高度合作，但雙方高層對伊朗問題的戰略重點並不完全一致。川普政府傾向透過談判削弱伊朗軍事能力，並爭取長期協議；以色列總理納坦雅胡則持續主張進一步削弱德黑蘭政權及其區域代理勢力，包括黎巴嫩真主黨。

報導引述美方官員指出，以色列試圖掌握川普政府對伊談判立場與策略。另有情報顯示，美方人員曾在以色列境內發現手機遭植入可蒐集通訊資訊的軟體。一名美國高層官員形容，以色列在川普第二任期期間的情報蒐集活動已達到「失控」（unhinged）程度。

不過，白宮不具名官員否認相關說法，稱報導內容並不屬實；以色列駐美大使館也否認以色列對美國官員或機構從事間諜活動。報導指出，相關指控主要來自現任及前任情報官員的匿名陳述。

儘管兩國軍事合作依然緊密，但《紐約時報》指出，在部分聯合作業設施內，美以雙方仍保留各自獨立的保密區域，用以討論最敏感的政策與軍事決策內容。

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