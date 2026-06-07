盧秀燕空轉8年捷運藍線主線未動工 預算竟不夠用恐漲千億

中捷藍線主線尚未動工，預算已快用完須另增千億。（市府提供）

台中市長盧秀燕8年任期倒數7個月，捷運藍線主線工程尚未動工，卻驚傳藍線總預算1615億扣除土地費用、機電標及土建標高架段8個車站招標後，僅約剩87億，已不夠興建地下段12個車站工程；捷工局長蘇瑞文指出，「保守估計」恐需再增千億，將向交通部提報修正計畫爭取追加預算。

預算增千億添藍線通車變數，蘇瑞文指出，將採分段施工、分段通車，會先啟動高架段自台灣大道臨港路到正英路段約10公里施工、先行通車，目標2034年通車不變；至於預算來源，去年高雄捷運黃線也提修正計畫獲行政院核准追加906億，藍線也會比照辦理，若獲核准，中央補助約4成，台中須自籌600餘億。

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中捷藍線全線24.8公里，核定預算1615億，預計2034年完工通車，但盧秀燕任期剩7個月，僅機電標去年6月開工，目前整地中；主線的土建工程高架段第一標（BC11）3個車站今年2月啟動招標卻二度流標，捷工局調高原99億元到119億，目前三度招標中，預計6月底開標；5日另啟動高架段第二標（BC12）5個車站工程招標，預算226億，預計7月中旬開標。

機電標去年決標被揪出預算竟從351億暴增7成變608億，一口氣增加257億，遭強烈質疑排擠後續藍線工程預算；主線高架段標案BC11標又調增20億，興建成本一加再加。

蘇瑞文指出，1615億預算扣除土地費用後，全線實際工程預算約1040億元，執行機電標608億及高架段8個車站兩標案共345億後，工程預算約僅剩87億，勉強可施作地下段B9站，後續自東海大學B10到B20台中車站共11站，因行經高速公路、高鐵下方等，工程複雜度更高，恐再增千億才夠蓋完。

中捷藍線12站地下段工程面臨預算不足窘境。（市府提供）

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