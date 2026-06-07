萬人響應發票盃路跑 募集逾21萬張發票助弱勢

財政部115年統一發票盃路跑活動吸引上萬名跑者參與。（台南市政府提供）

財政部115年統一發票盃路跑活動台南場今於安平觀夕平台盛大登場，逾萬名跑者熱情參與，以實際行動響應公益，活動結合統一發票及雲端發票推廣，共募集逾21萬張發票捐贈社福團體，讓健康、環保與愛心同行。

賽事由財政部與合作金庫金控合辦，分10公里挑戰組及3公里休閒組，自漁濱路起跑，沿途串聯安平燈塔、四草大橋及濱海景觀，活動現場安排精彩表演節目，也設置雲端發票及行動支付體驗區宣導攤位，並舉辦摸彩活動吸引民眾踴躍參與。

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台南市長黃偉哲表示，很高興財政部統一發票盃路跑再次來到台南舉辦，全國跑者齊聚享受運動樂趣，也感受府城獨特魅力，共同投入公益行列，透過捐贈發票幫助弱勢族群，讓每一步奔跑都更具意義。

活動共募集21萬8178張發票，全數捐贈台南市私立天主教美善社會福利基金會、台南市私立明輝社會福利慈善事業基金會、台南市iHope愛希望全人關懷協會、台南市私立天主教瑞復益智中心等全國20個社福團體，以行動照顧弱勢族群。

市長黃偉哲於活動現場與民互動，宣導使用雲端發票及捐贈發票做公益。（台南市政府提供）

財政部115年統一發票盃路跑活動，號召全民以運動支持公益。（台南市政府提供）

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